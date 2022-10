People's Daily

Ein Jahrzehnt der Transportoptimierung hat China umgestaltet

Beijing (ots/PRNewswire)

BEIJING, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Ein Bericht der People's Daily:

China hat in den letzten 10 Jahren historische Errungenschaften und Veränderungen in seiner Entwicklung des Transportwesens erlebt. Die enorme wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung der Lebensbedingungen wären ohne die schnelle Entwicklung des Transportsektors nicht möglich gewesen.

In den letzten 10 Jahren hat China etwa 2,53 Millionen Kilometer Landstraßen gebaut und renoviert und damit 105.000 Verwaltungsdörfer an befestigte Straßen angeschlossen. Die Anlageinvestitionen des Landes in den Schienenverkehr beliefen sich im gleichen Zeitraum auf insgesamt 7 Billionen Yuan (etwa 1 Billion Dollar), wodurch Chinas Schienennetz um weitere 52.000 Kilometer verlängert wurde. Außerdem wurden 82 zivile Flughäfen gebaut oder verlegt, was die Gesamtzahl auf 250 erhöht. Das Land verfügt jetzt über 5.581 Flugrouten.

Die kontinuierliche Verbesserung des Transportsystems hebt den Lebensstandard der Chinesen, und die sich schnell entwickelnde Infrastruktur optimiert die Transportmöglichkeiten, -qualität und -effizienz erheblich.

Die gut ausgebaute Infrastruktur und die umfassenden öffentlichen Dienste ermöglichen es mehr Chinesen, ihre Träume zu verfolgen.

Laut der siebten Volkszählung leben 493 Millionen Chinesen, das sind 35 Prozent der gesamten chinesischen Population, nicht in ihren Heimatprovinzen. Außerdem ist die pendelnde Bevölkerung Chinas in den letzten 10 Jahren um fast 70 Prozent auf 376 Millionen gestiegen.

Bis Ende 2021 wurden mehr als 20.000 Eheschließungen registriert, bei denen die Partner nicht in derselben Provinz registriert waren, und es gab landesweit mehr als 50.000 Krankenhäuser, die stationären Patienten provinzübergreifende Abrechnungsdienste anboten. Mehr als 100 Millionen Menschen haben einen digitalen Führerschein.

Provinzübergreifende Regierungsdienste haben die Zufriedenheit, das Glück und die Sicherheit der Menschen praktisch verbessert und spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Unternehmertum und Innovation sowie bei der Belebung des Marktes.

China baut einen einheitlichen nationalen Markt auf und strebt nach Marktkonnektivität, um alle Unternehmen in den nationalen Markt einzubinden und jedem Verbraucher im Land Waren und Dienstleistungen anzubieten, was das Potenzial der Inlandsnachfrage weiter freisetzt und die Unternehmen belebt. Als großes Land mit einem gewaltigen Markt und einer großen Bevölkerung erfreut sich China einer starken Eigendynamik für die zukünftige Entwicklung.

Die große Mobilität hat dazu geführt, dass Innovation und Kreativität in China allgegenwärtige Themen sind. Das kürzlich von einer Frau aus Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong live im Internet übertragende Hochseefischen und die Geschichten von Fischern verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Über Livestream-Plattformen verkaufte sie lokale Meeresfrüchte an Verbraucher aus dem ganzen Land, was vielen Fischern half, ihr Einkommen zu steigern.

Chinas sich ständig verbesserndes modernes Logistiksystem verhilft dieser Frau zum Erfolg, und es gibt Millionen ähnlicher Geschichten im ganzen Land.

Im Jahr 2021 stieg die Zahl der neu hinzugekommenen Marktteilnehmer um 15,4 Prozent auf 28,87 Millionen, wobei im Durchschnitt 25.000 Marktteilnehmer pro Tag neu registriert wurden. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 51,22 Milliarden Expresspakete von chinesischen Expresszustellunternehmen befördert. In mehr als 80 Prozent der chinesischen Verwaltungsdörfer waren im vergangenen Jahr Kurierdienste verfügbar und mehr als 37 Milliarden Pakete wurden in ländliche Regionen versandt oder dort abgeholt.

Das sich schnell entwickelnde Schnellstraßennetz in Nordchina, die im Bau befindliche weltgrößte dreitürmige Schrägseilbrücke in Südchina und die sich ständig erweiternde Sichuan-Tibet-Bahn ... Seit diesem Jahr ist eine Reihe von bedeutenden Verkehrsprojekten in vollem Gange.

Das fleißige chinesische Volk verfügt über eine unendliche Innovationsfähigkeit, und wenn diese Fähigkeit erst einmal voll entfaltet ist, wird China eine umfassendere Entwicklung erleben. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass China mit großer Mobilität das Potenzial seiner Menschen besser freisetzen kann und dabei nichts von seiner Vitalität verliert.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-jahrzehnt-der-transportoptimierung-hat-china-umgestaltet-301644346.html

Original-Content von: People's Daily, übermittelt durch news aktuell