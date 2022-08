Bahrain Ministry of Electricity and Water Affairs

Das Ministerium für Elektrizität und Wasserwirtschaft von Bahrain startet eine Ausschreibung für eine 72-MW-Solaranlage

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire)

Das Königreich Bahrain hat ein Ausschreibungsverfahren eingeleitet, um einen 20-Jahres-Vertrag für lokale oder internationale Bieter zu vergeben, der den Bau, den Besitz, den Betrieb und die Wartung von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen mit einer Mindestkapazität von 72 MW auf mehreren Grundstücken in Sakhir im Süden des Königreichs vorsieht.

Die Ausschreibung wurde vom Ministerium für Elektrizität und Wasserangelegenheiten von Bahrain eröffnet, das Solaranlagen auf dem Bahrain International Circuit, der Universität von Bahrain, dem Bahrain International Exhibition & Convention Centre und dem Al Dana Amphitheater errichten will. Die Solarmodule sollen auf den Dächern, den Beschattungen der Parkplätze, den Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) und dem Boden der Anlagen dieser Organisationen angebracht werden.

Um sich für die Ausschreibung zu qualifizieren, müssen die Bieter im Bereich der Photovoltaik tätig sein und mindestens zehn netzgekoppelte Photovoltaik-Projekte erfolgreich in Betrieb genommen haben (davon mindestens 5 Projekte für Photovoltaik-Parkplätze).

Darüber hinaus sollten die Bieter in den letzten drei Jahren (2019 - 2021) mindestens 40 MW netzgekoppelte PV-Projekte in einem beliebigen Land weltweit in Betrieb genommen haben.

S.E. Yasser bin Ebrahim Humaidan, Minister für Elektrizität und Wasserangelegenheiten von Bahrain, sagte: „Der Start dieser Ausschreibung ist Teil der umfassenderen Vision des Königreichs, eine kreislauforientierte CO2-Wirtschaft einzuführen, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen in Bahrain bis 2060 auf Null zu bringen, in Übereinstimmung mit den nationalen Verpflichtungen zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung des Klimawandels.

„Wie im nationalen Plan zur wirtschaftlichen Erholung bekräftigt, strebt Bahrain eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung an, die zukünftigen Generationen dient."

Das Konjunkturprogramm des Königreichs katalysiert Investitionen in Höhe von über 30 Milliarden US-Dollar in strategische Projekte, die neue Investitionsmöglichkeiten in der Infrastruktur und in vorrangigen Sektoren im gesamten Königreich schaffen. Bei der Planung dieser strategischen Projekte hat sich Bahrain zu den besten internationalen Standards bekannt, die notwendig sind, um minimale Auswirkungen auf die Umwelt zu gewährleisten.

Bieter können die Ausschreibungsunterlagen über die Website des Bahrain Tender Board unter https://www.tenderboard.gov.bh/TenderDetails/?id=546/2022/BTB%20(MEWA/NREAP/BUND/P2/2022) erhalten und auch dort einreichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Eng. A.Jabbar A.Karim

Geschäftsführender Direktor für Energieeffizienz/Berater für erneuerbare Energien

Telefon: +97317799717

E-Mail: Ajabbar.akarim@sea.gov.bh oder Abduljabbar.abdulkarim@ewa.bh

