MIT DER ZWEITEN EPISODE DER PAID-CONTENT-KAMPAGNE „UGLY FOR A REASON" AUF NYT.COM SPÜRT BIRKENSTOCKDEN VORAUSSETZUNGEN FÜR GESUNDE FÜSSE NACH

„Finding Our Feet", produziert von T Brand Studio, untersucht die vielschichtige Beziehung zwischen unseren Füßen und unserem restlichen Körper und die Rolle der Fußgesundheit für unser allgemeines gesundheitliches Wohl

„Ugly for a Reason"– die von BIRKENSTOCK entwickelte dreiteilige Videodokumentation über die Wunder des menschlichen Fußes und die große Bedeutung der Fußgesundheit geht heute mit der zweiten Episode „Finding Our Feet" in die nächste Runde. Die zweite Folge wirft einen Blick auf die Einflussfaktoren der Fußgesundheit aus orthopädischer Per­spektive und knüpft damit an die Wurzeln von BIRKENSTOCK als dem Erfinder des Fußbetts an. Die Purpose-Kampagne, produziert von T Brand, dem Content Studio von New York Times Advertising, ist auf nytimes.com, BIRKENSTOCK.COM und allen anderen Online-Kanälen der Marke zu sehen.

„Finding Our Feet" steht ganz im Zeichen der Tradition der Schulungen zur Fußgesundheit durch Schuhmachermeister Konrad Birkenstock in den 1920er-Jahren und nimmt die vielschichtige Beziehung zwischen unseren Füßen und dem restlichen Körper unter die Lupe und untersucht, wie die Schuhe, die wir tragen, unseren gesamten Körper beeinflussen – von unserer Haltung bis hin zu unseren Extremitäten. Die neue Episode beginnt mit inspirierenden Aufnahmen der weltberühmten Ballerina Romany Pajdak während des Spitzentanzes, einer Bewegungsform im Ballett, bei der der gesamte Körper beansprucht wird. Als Balletttänzerin sind Romanys Füße ihr wichtigstes künstlerisches Ausdrucksmittel – und zugleich Kapital. Sie führt den Zuschauern eindrucksvoll vor Augen, wie sie sich erst durch das Tanzen ihrer Füße bewusst geworden ist und gelernt hat, sie zu verstehen. Neben ihr kommt in der zweiten Episode Samantha Tross, die erste Schwarze Fachärztin für Orthopädie im Vereinigten Königreich zu Wort. Gestützt auf ihre Erfahrung bei der Behandlung von Leistungssportlern und speziellen Krankheitsbildern beleuchtet sie die Bedeutung von Fußform und -stellung sowie die Behandlung von Fußerkrankungen.

Oliver Reichert, CEO der BIRKENSTOCK Group: „In der zweiten Folge von „Ugly for a Reason" geht es um den übergeordneten Purpose, dem wir uns als Marke seit fast zweieinhalb Jahrhunderten verschrieben haben: die Fußgesundheit. Füße sind das Fundament unseres gesamten Körpers. Sie ermöglichen es uns, zu stehen, zu gehen und zu laufen. Wir verlassen uns jeden Tag wie selbst­verständlich darauf, dass unsere Füße uns dahin tragen, wo wir hinwollen – ohne uns die Frage zu stellen, was wir unseren Füßen zumuten und wie wir sie gesund erhalten können. Mit unserer Kampagne rücken wir die Fußgesundheit und die Rolle, die unsere Schuhe dabei spielen, in das Blickfeld einer breiteren Öffent­lichkeit. Wir hoffen, dass wir damit einen Beitrag leisten, dass Konsumenten bei der Auswahl ihres Schuhwerks besser informierte Entscheidungen treffen."

Episode 3 („Stepping into the Details") spürt der Frage nach, welche Rolle ein funktionales Design, Qualität und Verantwortung für die Fußgesundheit spielen. Die dritte und letzte Folge der Dokumentations­reihe wird Mitte Oktober 2022 erscheinen.

