Premia Partners lanciert mit dem Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF die erste USD-abgesicherte Anteilsklasse für chinesische Staatsanleihen in Asien

Premia Partners, ein führender ETF-Anbieter in Hongkong, kündigt heute die Notierung einer USD-abgesicherten Anteilsklasse für Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF.

Der physisch replizierende ETF bietet einen kosteneffizienten , einzigartigen und bequemen Zugang zu langlaufenden chinesischen Staatsanleihen (CGB) in China. Die neue USD-abgesicherte Anteilsklasse bietet Anlegern eine differenzierte Möglichkeit, an CGB-Chancen zu partizipieren und ist Asiens erster CGB-ETF mit USD-Absicherungsfunktion .

Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (Tickers: 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB/ 9177 USD hedged unit class) bildet den ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index ab.

(Tickers: 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB/ 9177 USD hedged unit class) bildet den ab. Er ist weltweit der erste und einzige ETF , der direkten Zugang zu chinesischen Staatsanleihen und Policenanleihen mit sehr langer Laufzeit bietet, die in China an Land gehandelt werden, mit stabilen A+/A1-Staatsratings und einer wesentlich geringeren Renditevolatilität als bei Staatsanleihen.

, der direkten Zugang zu bietet, die in China an Land gehandelt werden, mit stabilen A+/A1-Staatsratings und einer wesentlich geringeren Renditevolatilität als bei Staatsanleihen. Mit Stand vom 15. August 2022 verzeichnete der ETF seit April 2021 eine Rendite von 12,2%, und die durchschnittliche Duration und die durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit liegen bei 16,8 Jahren bzw. 3,2%.

„Ein effizienter Zugang zu den Möglichkeiten in Asien liegt uns bei Premia immer sehr am Herzen. Für uns geht es nicht nur darum, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch die Funktionen unserer bestehenden ETFs auf der Grundlage des Kundenfeedbacks ständig zu aktualisieren, um bessere und relevantere Anwendungsfälle zu ermöglichen", so Rebecca Chua, Managing Partner von Premia Partners. „Die USD-abgesicherte Anteilsklasse bietet Anlegern, die im aktuellen Marktumfeld ihre USD-Rendite beibehalten wollen, eine rechtzeitige Option."

"Wir freuen uns, mit Premia an dieser innovativen Lösung für ultralanglaufende USD-gesicherte chinesische Staatsanleihen zu arbeiten und dabei unsere branchenführenden Bewertungskapazitäten für festverzinsliche Wertpapiere zu nutzen", sagte Magnus Cattan, Head of ICE Fixed Income & Data Services, Asia Pacific. "Mehrere neue ETF-Emittenten haben sich für die Indizes von ICE entschieden, was zu einem Wachstum in spannenden neuen Bereichen führt, darunter regionale Renten- und Aktien-, thematische, Klima- und ESG-ETFs in Asien."

Informationen zu Premia Partners

Premia Partners wurde 2016 gegründet und ist einer der führenden ETF-Manager aus Hongkong, der sich auf den Aufbau kostengünstiger, effizienter Best-Practice-ETFs für Asien spezialisiert hat. Mit Stand vom 15. August 2022 verwaltet Premia Partners 9 ETFs, darunter Premia CSI Caixin China New Economy ETF der biert größte breit angelegte China A-Shares ETF in Hongkong . Für weitere Informationen über Prämien oder Prämien-ETFs, die China, ASEAN-Schwellenländer, Asien Metaverse/ Innovative Technologie, Vietnam, China-Hochzinsanleihenchinesische Staatsanleihen und US-Schatzamt abdecken, besuchen Sie bitte www.premia-partners.com

