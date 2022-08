Longtukorea

Globale Vorregistrierung von Bless Global beginnt

Erstes AAA GameFi MMORPG: DAS NÄCHSTE KAPITEL

Tigon Mobile P2E Game Bless Globale Vorregistrierung beginnt - „Erweiterung des P2E-Ökosystems"

Einführung von P2E in die Bless-IP, Ankündigung eines neuen AAA-GameFi-MMORPGs

Kürzlich enthüllte Tigon Mobile, eine Tochtergesellschaft von Longtu Korea, seinen neuesten Eintrag in die Bless-Franchise - Bless Global, das weltweit erste AAA-GameFi-MMORPG, das die Bless-IP mit P2E-Mechanismen (Play to Earn) kombiniert. Die Vorregistrierungsveranstaltung von Bless Global beginnt am 12. August 2022. Die Spieler können die Vorregistrierungsseite besuchen ( http://bless.tigonmobile.com/) oder dem offiziellen Twitter von Bless Global folgen, um an dem Event teilzunehmen.

Herausgegeben von Tigon Mobile, der Tochtergesellschaft des koreanischen börsennotierten Unternehmens Longtu Korea, wird Bless Global der erste AAA-Versuch des Unternehmens in der Web3-Welt sein.

Longtu Korea soll mehrere AAA-Spiele für zukünftige Veröffentlichungen haben. Die Markenzeichen des Unternehmens, Sword and Magic und Yulgang Mobile, haben die Liebe und Unterstützung von über 10 Millionen Nutzern weltweit erhalten. Als Spielehersteller hat Longtu Korea in den letzten zehn Jahren mehr als 200 Millionen Nutzer bedient.

Der von Longtu Korea herausgegebene GameFi-Titel Yulgang Global wurde seit seinem Start von über 5 Millionen Nutzern positiv aufgenommen. Bless Global, der jüngste Titel des Unternehmens, übertrifft Yulgang Global in Bezug auf Entwicklungsumfang und Wirtschaftsmodell bei weitem. Daher wird erwartet, dass das Spiel eine größere Spielerbasis bedienen wird.

Um den Spielern ein nahtloses Web3-Erlebnis zu bieten, wird PocketBuff, die Zusammenarbeit zwischen Tigon Mobile und Game Space, die Plattform sein, die NFT-Transaktionen von Bless Globalunterstützt.

Das ursprüngliche PC-Spiel Bless, ein mittelalterliches Fantasy-MMORPG, das von Neowiz entwickelt wurde, hat seit seiner Veröffentlichung einhellig Medienlob für seine atemberaubende visuelle Präsentation erhalten. Bless Unleashed, die Neuauflage des ursprünglichen Bless von Neowiz aus dem Jahr 2021, wurde dank UE4 zu einem weiteren weltweiten Hit auf den großen Plattformen.

Das Original Bless hat auch in Asien große Anerkennung gefunden. Longtu Game, die Muttergesellschaft von Longtu Korea, ist der Entwickler und Herausgeber von Bless: Ember Storm, ein neu veröffentlichtes Handyspiel, das auf der IP von Bless basiert. Seit seiner Veröffentlichung am 23. September 2021 rangiert das Spiel auf Platz 12 der umsatzstärksten Spiele im App Store.

Optimiert für mobile Geräte, übernimmt Bless Global auch die Geschichte des ursprünglichen Bless auf dem PC. Dieses mittelalterliche Fantasy-Spiel veranschaulicht durch die Kombination von großartigen Geschichten und Grafik auf Konsolenniveau perfekt eine atmende magische Welt. Das Spiel bietet ein reaktionsschnelles Kampf-Feedback und ein uneingeschränktes mobiles Kampferlebnis, das allen Spielern ein packendes und episches Abenteuer bietet!

Abgesehen von den Kämpfen können die Spieler über das P2E-System des Spiels Ressourcen abbauen und mit anderen Spielern auf der Plattform handeln.

Nach Angaben eines Sprechers von Tigon Mobile wird Bless Global auf mehreren Plattformen, einschließlich Handy und PC, veröffentlicht, um die Zugänglichkeit und den kontinuierlichen Spielspaß für alle Nutzer zu gewährleisten. Was das P2E-System betrifft, so sagt Tigon Mobile, dass sie sich der Erweiterung des Ökosystems der Plattform und der weiteren Integration der Spielfunktionen in die Plattform widmen.

Bless Global ist ab sofort zur Vorregistrierung verfügbar. Wenn Sie mehr über das Spiel erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Website ( http://bless.tigonmobile.com/) für weitere Einzelheiten.

