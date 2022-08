xTool

xTool, eine berühmte Lasergraviermarke, „baut eine Schule" für Kinder während der Back-to-School-Saison

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Eine umgekehrte Meta-Reise, Liebe und Kreativität in der physischen Welt

xTool, eine aufstrebende Lasergraviermaschinenmarke, arbeitet mit Pencils of Promise für die Schulsaison zusammen. Pencils of Promise (PoP) schafft sichere und gesunde öffentliche Grundschulumgebungen mit gut ausgebildeten und unterstützten Lehrkräften, in denen die Schülerinnen und Schüler gedeihen können. In dieser Kampagne wird 1 $ von xTool gespendet, wenn ein xTool-Benutzer seine Back-to-School-Inhalte in sozialen Medien wie Facebook ( https://www.facebook.com/xToolOfficial) teilt, während 10 $ gespendet werden für jede Maschine, die vom 15. bis 31. August auf https://www.xtool.com/ verkauft wird. Es wird geschätzt, dass xTool mindestens $ 10.000 an Pencils of Promise spenden wird.

Warum achtet eine Lasergraviermaschinenmarke auf Gemeinwohl und Bildung?

xTool hat festgestellt, dass viele Tools entwickelt werden, um die Kreativität der Menschen in der digitalen Welt zu fördern. Facebook hat zum Beispiel das Konzept „Meta" entwickelt. Die Entwicklung der in der physischen Welt verwendeten Werkzeuge hinkt jedoch hinterher. Aus diesem Grund hat Makeblock, die Muttergesellschaft von xTool, xTool gestartet und führt eine umgekehrte Meta-Reise durch.

xTool möchte auch zur Bildung beitragen, obwohl es sich mehr auf die Laserindustrie konzentriert, während die Produktlinie der Stammspielzeuge der Bildungsindustrie gewidmet ist.

xTool -- Der neue Star im Bereich Lasergravur/-schneiden

Die Daten von Google Trends im vergangenen Jahr weltweit zeigen, dass das Suchinteresse von xTool gestiegen ist und den Branchenführer in einigen Perioden überholt hat.

xTool D1 erhielt großes Lob, sobald es auf dem Markt erschien.

Später erregte auch xTool D1 Pro, die verbesserte Version von D1, die im Juli 2022 auf den Markt kam, viel Aufmerksamkeit. Mehr als 400 Einheiten wurden während des Launch Live erreicht.

xTool M1 wurde mit dem deutschen Red Dot ausgezeichnet. Sein exquisites Aussehen macht es zur bevorzugten Wahl für den Heimgebrauch.

xTool widmet sich der Bereicherung der Schneid- und Graviermaterialien, um mehr Nutzungsszenarien zu gewährleisten. Daher baut es eine Ökologie auf, wählt verschiedene Arten hochwertiger Gravur- und Schneidmaterialien aus und kategorisiert sie nach verschiedenen Verwendungszwecken.

xTool hat kürzlich eine Europa-Website ( eu.xtool.com) und eine Japan-Website ( https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3R1SD38?ref=myi_title_dp) eingerichtet, um Benutzern in verschiedenen Regionen einen besseren Service zu bieten.

Jetzt sucht xTool nach mehr Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877809/xTool_Image_20220813201659.jpg

Original-Content von: xTool, übermittelt durch news aktuell