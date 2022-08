Mundo Crypto

Neuer Rekord im Guinness-Buch der Rekorde für das größte Virtual-Reality-Event durch Metaverse-Event von MundoCrypto

Madrid (ots/PRNewswire)

MundoCrypto, die führende Trainingsakademie für Kryptowährungen in Spanisch sprechenden Ländern, freut sich, das größte Präsenz-Virtual-Reality(VR)-Event der Welt zu hosten und sein eigenes Metaversum zu lancieren. Das Event findet am 27. August 2022 im WiZink Center in Madrid statt. 7.500 Gäste werden Geschichte schreiben und versuchen, den Weltrekord in der VR-Kategorie zu brechen und gleichzeitig einen neuen Weltrekord in der neuen Kategorie Metaversum aufzustellen.

Der bisherige Guinness-Weltrekord für „die Anzahl von Menschen, die gleichzeitig Virtual-Reality-Displays verwenden" liegt bei 1.867. 15 Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde werden die genaue Teilnehmeranzahl dokumentieren, die das VR-Headset von MundoCrypto tragen, um den Weltrekord in dieser Kategorie zu bestätigen und den neuen Aspekt des Metaversums (das es im Jahr 2017 noch nicht gab) hinzuzufügen. Die Mobiltelefone der Gäste werden in das VR-Headset eingesetzt, das für ein voll immersives Erlebnis auch Kopfhörer enthält.

Das Event wird von MundoCrypto-Gründer und CEO, Mani Thawani, produziert und von Cristina Pedroche und Jorge Fernández moderiert. Es geht um 17:00 MEZ am Samstagnachmittag, den 27. August, los und dauert bis Mitternacht. Das gesamte siebenstündige Event wird in mehr als 100 Länder auf Englisch und Spanisch übertragen.

Die Highlights dieses revolutionären Events:

· Hauptrednerinnen und -redner wie Daniel Lacalle (Ökonom und Vermögensverwalter), Benny Lee (Global Manager of Experiential Design bei Coca-Cola), Daniel Sánchez Mateos (Teams Coordinator bei Playstation Talents), Pilar Troncoso (Mitbegründerin und VP bei OARO), Juan Ramón Rallo (Ökonom), Pablo Gil (Ökonom und Händler)

Brock Pierce, Chairman der Bitcoin Foundation, wird die Gäste virtuell ansprechen und seine Meinung zum Metaversum erläutern.

Live-Performance von Maikel Delacalle

Zaubershow von Julius Dein

Comedy-Sketches vom spanischen Schauspieler Pablo Chiapella und der spanischen Schauspielerin Macarena Gómez aus der Serie „La que se Avecina" und viele andere Überraschungen

MundoCrypto wird während des Events sein Metaversum als den neuen Trainingsraum für die Web3-Community sowie die neuen Learn-To-Earn- und Proof-of-Community-Modelle als die zwei wichtigsten Standbeine des Projekts vorstellen. Das fundamentale Ziel des Events ist, das Wissen des Publikums über das Web3 zu expandieren und die neuesten Trends in der Branche zusammen mit führenden Marken und Führungskräften mehrerer Branchen zu erläutern. Bei der erwarteten breiten Akzeptanz will MundoCrypto allen Interessierten die Welt des Web3 näherbringen, den Zugang zu Schulung demokratisieren und finanzielle Unabhängigkeit fördern.

„Mein Team und ich sind stolz auf die wichtige Rolle, die wir in den letzten drei Jahren durch unsere Online-Schulungskurse bei der breiten Akzeptanz von Krypto gespielt haben. Es ist nun an der Zeit, dass wir die Krypto-Community für ein einzigartiges Erlebnis im Metaversum nach Madrid bringen, einem besonderen Ort. Und warum sollten wir dabei nicht gleich auch einen Weltrekord brechen?" sagte Mani Thawani, Gründer und CEO von MundoCrypto.

Die Teilnehmer werden ein einzigartiges Erlebnis im Gamingbereich genießen, wo MundoCrypto einen Fototermin, NFT-Raum, Schulungsraum und Präsentationen von führenden Persönlichkeiten einrichtet. Außerdem haben sie die Chance, live bei einem neuen Weltrekordversuch für das Guinness-Buch der Rekorde mitzumachen. Natürlich gibt es auch die einzigartige Chance, sich mit Investoren, Experten und Entrepreneuren im Bereich Krypto auszutauschen.

Tickets für dieses einmalige Erlebnis können auf der Website von MundoCrypto für 50 € (minus 3 € Bearbeitungsgebühr erstattungsfähig) reserviert werden. Sobald sich die Gäste physisch beim Event am 27. August angemeldet haben, werden sie in eine Warteschlange gereiht und die Registrierungsgebühr wird ihnen dann innerhalb von fünf Tagen von WiZinks Ticketingsystem rückerstattet.

Teilnahmetickets für das Mega-Event am 27. August in Madrid können hier reserviert werden: https://event.mundocrypto.com/

