Yellow.ai stärkt seine Plattformfähigkeiten mit Dynamic Conversation Designer, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen

Der Dynamic Conversation Designer von Yellow.ai erstellt menschenähnliche Gesprächsabläufe mit effektiven Designs, reduziert die Entwicklungszeit um 50 % und steigert die Produktivität

Yellow.ai, eine führende KI-Gesprächsplattform für Unternehmen, gab heute die Markteinführung seines Dynamic Conversation Designer bekannt, der den Designprozess von Chat- und Sprachkonversations-Workflows mit generativer KI revolutioniert. Dank der benutzerfreundlichen, codierungsfreien Oberfläche können Unternehmen jetzt in wenigen Minuten präzise Entwürfe erstellen und so die Markteinführungszeit um 50 % verkürzen. Die nahtlose Integration von Design- und Entwicklungsworkflows rationalisiert die Erstellung von menschenähnlichen Konversationserlebnissen und spart sowohl Zeit als auch Kosten für die Einstellung und Schulung neuer Designtalente.

Intuitives Gesprächsdesign ist von grundlegender Bedeutung für den Erfolg von Konversationsschnittstellen, aber es ist oft ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess. Außerdem fehlt es an einer Standardisierung und an bewährten Verfahren für die Gestaltung natürlicher und effektiver Gesprächserlebnisse. Infolgedessen erfüllen viele Konversationsschnittstellen nicht die Erwartungen der Benutzer, was zu unzureichenden Erfahrungen und Geschäftsergebnissen führt.

Der Dynamic Conversation Designer von Yellow.ai adressiert diese Herausforderungen und definiert die Art und Weise neu, wie Unternehmen hochwertige Konversationserlebnisse schaffen. Die in die Unternehmensplattform integrierte Lösung vereinfacht den Designprozess mit einzigartigen Funktionen wie der Integration von Rich-Message-Inhalten, der Steuerung von Spracheffekten, der gemeinsamen Nutzung von Designs und der sofortigen Vorschau der endgültigen Konversationen, ohne dass ein Wechsel der Arbeitsabläufe erforderlich ist. Dadurch gewinnen Entwickler und Konversationsdesigner Zeit, um sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren, was zu einer höheren Produktivität und Konsistenz führt.

Raghu Ravinutala, CEO und Mitbegründer von Yellow.ai, sagte zur Markteinführung: „Gesprächsabläufe, denen es an Designdenken mangelt, können Kunden frustrieren, den erwarteten ROI schmälern und möglicherweise der Marke schaden. Unser Dynamic Conversation Designer sorgt für eine höhere Produktivität und entspricht damit unserer Vision, Unternehmen zu befähigen, die wirkungsvollsten Interaktionen in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu liefern. So konnten wir kürzlich eine vollwertige Chatbot-Implementierung in zwei Stunden liefern, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Anforderung von mindestens zwei Tagen für Design und Entwicklung in Silos darstellt."

Mit dem Dynamic Conversation Designer können Unternehmen ansprechende und personalisierte Konversationen mit dynamischen Designs erstellen und so das Kundenerlebnis verbessern, mehr Konversionen erzielen und den Umsatz steigern. Es erfüllt den Bedarf von Unternehmen, eine End-to-End-Automatisierungsplattform für Konversationen einzusetzen, bei der sie nicht in isolierte Tools oder umfangreiche Programme zur Schulung neuer Ressourcen investieren müssen.

Sheikh Abdullah Ali, Executive Director, Solutions ME, sagte: „Die Stärke des Konversationsdesigns liegt in seiner Fähigkeit, menschenzentrierte Interaktionen zu schaffen, die sich in der digitalen Welt nahtlos, natürlich und intuitiv anfühlen. Ein gutes Gesprächsdesign sollte ansprechend sein und die Bedürfnisse des Nutzers in den Vordergrund stellen. Wir sind überzeugt, dass wir mit zugänglichen und skalierbaren Lösungen wie dem Dynamic Conversation Designer von Yellow.ai eine tiefere Verbindung zu unseren Kunden aufbauen und bessere Geschäftsergebnisse erzielen können."

„Durch die Integration von generativer KI mit der proprietären Insights Engine und dem Conversation Designer von Yellow.ai wollen wir darüber hinaus bessere Geschäftsergebnisse erzielen, einschließlich höherer Ablenkungsraten, verbesserter Konversionsraten, einer hochgradig personalisierten Kundenerfahrung und schnellerer Lösungszeiten", fügte Ravinutala hinzu. Der Dynamic Conversation Designer von Yellow.ai wird bald in der Lage sein, Designern Vorschläge zu machen, indem er den nächsten wahrscheinlichen Ablauf mit ihnen teilt und sie bei erkannten Fehlern warnt. Dies wird durch generative KI und eine engere Integration mit dem Yellow.ai Marketplace ermöglicht, der vorgefertigte Branchenvorlagen, Kampagnen und Systemintegrationen enthält. Um zu erfahren, wie Yellow.ai seine Produkt-Roadmap gestaltet, damit Unternehmen ihr wahres Potenzial ausschöpfen können, registrieren Sie sich für Yellow.ai Envision the Future of Generative AI for Enterprises am 28. Februar 2023.

Informationen zu Yellow.ai

Yellow.ai ist eine führende KI-Plattform für Konversation, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäftspotenzial in großem Umfang zu erschließen. Die Plattform wird in mehr als 85 Ländern von mehr als 1000 Unternehmen genutzt, darunter Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Carrefour, Choithrams, Bharat Petroleum und Waste Connections US. Das Unternehmen zielt mit seinen dynamischen KI-Agenten für Unternehmen darauf ab, menschenähnliche Interaktionen zu liefern, die mit Hilfe seiner codierungsfreien Plattform die Kundenzufriedenheit steigern und das Engagement der Mitarbeiter in großem Umfang erhöhen. Das Unternehmen, das von Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC und G2 als führend anerkannt wurde, hat mehr als 102 Millionen Dollar von Blue-Chip-Investoren erhalten und verfügt über Niederlassungen in sechs Ländern.

