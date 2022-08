Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf gibt Mehrheitsbeteiligung bekannt und schließt strategische Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Four 20 Pharma, einem vollständig EU-GMP- und GDP-lizenzierten Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis

Wakefield, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Die Vereinbarung stärkt die Präsenz von Curaleaf und zementiert den strategischen Vorteil in Europas größtem Markt, während sich Deutschland auf die Nutzung durch Erwachsene vorbereitet

Curaleaf Holdings, Inc. (CSE: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf" oder das „Unternehmen"), ein führender US-amerikanischer Anbieter von Cannabis-Konsumgütern, hat heute bekannt gegeben, dass Curaleaf International Holdings Limited, die europäische Holdinggesellschaft des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 55%igen Beteiligung an der Four 20 Pharma GmbH unterzeichnet hat, einem vollständig EU-GMP- und GDP-lizenzierten deutschen Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis mit eigener Produktlinie.

Die einzigartige Partnerschaft schafft einen strategischen Weg für Curaleaf, innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der Anwendung bei Erwachsenen in Deutschland die vollständige Kontrolle über Four 20 Pharma zu erwerben, und stellt die Abstimmung zwischen Curaleaf und der derzeitigen Geschäftsführung von Four 20 Pharma sicher, um schnell ein erstklassiges deutsches Unternehmen und eine starke Plattform für den späteren deutschen Markt für Erwachsene aufzubauen. Deutschland stellt derzeit den größten medizinischen Cannabismarkt in Europa dar, mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von über 200 Millionen Euro im Jahr 2022, der bis Ende 2024 auf fast eine Milliarde Euro anwachsen soll. Die Legalisierung für den Gebrauch durch Erwachsene soll Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen.

Four 20 Pharma gehört mit einem Marktanteil von mehr als 10 % zu den größten Cannabisbetreibern in Deutschland. Von Anfang an hat sich Four 20 Pharma darauf konzentriert, hochwertige Blumen auf den Markt zu bringen.

Boris Jordan, Vorstandsvorsitzender von Curaleaf, erklärte: „Durch die Partnerschaft mit Four 20 Pharma wird das europäische Geschäft von Curaleaf sofort zusätzliche wichtige Masse gewinnen und in einer hervorragenden Position sein, um von den sich beschleunigenden Trends im europäischen Cannabismarkt zu profitieren. Die Chancen in Europa sollten nicht unterschätzt werden, und Curaleaf unterscheidet sich durch unsere bereits bedeutende Präsenz als größtes und am meisten lizenziertes Cannabisunternehmen in Europa auf einzigartige Weise von anderen MSOs in den USA. Mit Anbaubetrieben in Portugal, Produktionsstätten in Spanien und Großbritannien und schnell wachsenden Patientenzahlen in ganz Europa, insbesondere in Großbritannien, bedient Curaleaf das gesamte Ökosystem für legales Cannabis und ist auch bereit, von der Möglichkeit des Gebrauchs durch Erwachsene zu profitieren, sobald die Regulierung beginnt. Diese strategische Transaktion unterstreicht unseren Anspruch, der Hauptakteur auf dem europäischen Markt und das weltweit führende Cannabisunternehmen zu sein."

Miles Worne, Präsident von Curaleaf International, erklärte: „Four 20 Pharma ist ein führendes deutsches Vertriebsunternehmen mit einem Markenprodukt, das die Verbraucher lieben. Das Unternehmen hat einen bedeutenden Marktanteil in Deutschland erobert, indem es Produkte von den besten EU-GMP-zertifizierten Lieferanten aus der ganzen Welt bezieht und enge Verbindungen zu den deutschen medizinischen Verbrauchern aufbaut. Dazu bietet es Blumen von höchster Qualität in einem namenhaften Markenangebot an. Damit ist Four 20 Pharma bestens dafür aufgestellt, um von der Umstellung Deutschlands von einem medizinischen auf einen Markt für Erwachsene zu profitieren, und wir freuen uns, mit der talentierten Geschäftsführung des Unternehmens zusammenzuarbeiten."

Torsten Greif, geschäftsführender Gesellschafter von Four 20 Pharma, erklärte: „Wir haben nach möglichen Partnern gesucht, um unseren Anspruch auf den zukünftigen deutschen und europäischen Cannabismärkten geltend zu machen, und wir sind davon überzeugt, dass wir mit Curaleaf den unangefochtenen Marktführer und besten Partner gefunden haben. Von Beginn unserer Gespräche an war klar, dass sie unsere strategische Vision unterstützen und unsere Autonomie und unseren unternehmerischen Ansatz respektieren. Der uneingeschränkte Zugriff auf das umfangreiche Wissen und die Ressourcen des Curaleaf-Teams wird unsere zukünftigen Wachstumsprojekte beschleunigen und dazu beitragen, unser Unternehmen auf ein neues Niveau zu bringen."

Thomas Schatton, geschäftsführender Gesellschafter von Four 20 Pharma, fügte hinzu: „Curaleaf teilt unsere Werte der Kundenorientierung und des Engagements für Produktqualität, und wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft. Das Team von Four 20 freut sich, die bewährte Forschungs- und Entwicklungsexpertise von Curaleaf nutzen zu können, um unseren Patienten im Medizinbereich und dem vielversprechenden Zukunftsmarkt für Erwachsene weiterhin qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können."

Informationen zu Curaleaf Holdings

Curaleaf Holdings, Inc. (CSE: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf") ist ein führender internationaler Anbieter von Cannabisprodukten für den Endverbraucher, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Menschen zu verbessern, indem er Klarheit über Cannabis und Vertrauen in den Konsum schafft. Als wachstumsstarkes Cannabisunternehmen, das für Qualität, Fachwissen und Zuverlässigkeit bekannt ist, bieten das Unternehmen und seine Marken, einschließlich Curaleaf und Select, branchenführenden Service, Produktauswahl und Zugänglichkeit in den Märkten für medizinische Produkte und Produkte für Erwachsene. In den Vereinigten Staaten ist Curaleaf derzeit in 22 Staaten mit 136 Ausgabestellen, 26 Anbaustandorten und mehr als 5.700 Mitarbeitern tätig. Curaleaf International ist das größte vertikal integrierte Cannabisunternehmen in Europa und verfügt über ein einzigartiges Liefer- und Vertriebsnetzwerk auf dem europäischen Markt, das bahnbrechende Wissenschaft und Forschung mit hochmodernem Anbau, Extraktion und Produktion vereint. Curaleaf ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol CURA notiert und handelt auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol CURLF. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://ir.curaleaf.com.

Informationen zu Four20 Pharma

Four 20 Pharma ist ein führender, vollständig nach EU-GMP und GDP lizenzierter europäischer Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis mit branchenführender Produktqualität und erstklassigem regulatorischem Know-how. Four 20 Pharma ist mit der Vision auf den deutschen Markt gekommen, eine kontinuierliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Seit der Einführung seiner Marke „420NATURAL" im Jahr 2020 hat das Unternehmen eine stabile Lieferkette aufgebaut, um seinen Patienten die bestmöglichen Cannabisprodukte zu liefern. Das Unternehmen beschäftigt 41 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Paderborn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „plant", „erwartet" oder „vorgeschlagen", „wird erwartet", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „glaubt" oder an Variationen solcher Wörter und Sätze, oder durch die Verwendung von Wörtern oder Sätzen zu erkennen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden könnten. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Four 20 Pharma. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Überzeugungen der Firmenleitung wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die das Unternehmen in Bezug auf die in dieser neuen Pressemitteilung beschriebene Angelegenheit derzeit zur Verfügung stellt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die auf den aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung basieren und bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu diesen Annahmen sowie zu Risiken und Ungewissheiten finden Sie im Abschnitt „Risk Factors and Uncertainties" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der am 9. März 2022 eingereicht wurde und auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter http://www.sedar.com verfügbar ist, sowie in anderen Berichten, die das Unternehmen bei den zuständigen Wertpapierbehörden eingereicht hat und möglicherweise in Zukunft einreichen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen werden nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir warnen Investoren davor, sich zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

INVESTORENKONTAKT Curaleaf Holdings, Inc.

IR@curaleaf.com

Media@curaleaf.com

christopher.thiele@420pharma.eu

Original-Content von: Curaleaf Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell