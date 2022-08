SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd

China Wulings erster globaler Elektrofahrzeug-Luftreiniger, erster Schritt in Indonesien

Jakarta (ots/PRNewswire)

Am 8. August feierte der chinesische Automobilhersteller Wuling die indonesische Produktionseinführung seines ersten globalen Elektrofahrzeugs, des Air ev (Rechtslenker). Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Wuling New Energy, da das Unternehmen eine Million Produktionsmodelle erreicht hat. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto und der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita nahmen zusammen mit dem chinesischen Botschafter in Indonesien, Lu Kang, an der Eröffnungsfeier teil.

Das in China ansässige Unternehmen Wuling New Energy hat innerhalb von 5 Jahren mehr als 1 Million Fahrzeuge verkauft und ist damit das weltweit führende Unternehmen für neue Energieautos, das dieses Ziel am schnellsten erreicht hat. Im Rahmen der globalen Marktoffensive wird Air ev die Expansion auf den Weltmärkten beschleunigen, wobei die erste Station Indonesien sein wird. In Zukunft wird Air ev in Indien, Ägypten und weiteren Regionen der Welt Fuß fassen und damit Chinas Führungsrolle in der intelligenten Automobilproduktion untermauern.

Die Markteinführung von Air ev steht im Einklang mit dem „blauen Ozean", auf den sich die chinesische „Belt and Road"-Initiative konzentriert, und repräsentiert Chinas Stärken in der intelligenten Fertigung. Da Wuling die meistverkaufte chinesische Automarke in Indonesien ist, hat die indonesische Regierung die große Bedeutung der Entwicklung von Wuling erkannt. In Vorbereitung auf die weltweite Markteinführung wird der Air ev am 11. August auf der Indonesian International Auto Show zu sehen sein.

Der Air ev wird international anerkannt und gelobt und soll die Wahrnehmung des Made in China" in der Welt verbessern Im November 2022 wird der G20-Gipfel in Bali, Indonesien, eröffnet. Aufgrund der hohen Reisequalität und des Engagements für ökologische Nachhaltigkeit wurde die Air ev als offizielles Fahrzeug für den G20-Gipfel 2022 ausgewählt. Wuling wird die innovativen Errungenschaften von Chinas intelligenter Fertigung auf einer globalen Bühne demonstrieren und damit den Gipfel zu einem vollen Erfolg machen.

Wuling New Energy treibt die Entwicklung mit Innovation voran. Das Unternehmen wird alle Anstrengungen unternehmen, um seine Aktivitäten in Übersee voranzutreiben und den Autobesitzern auf der ganzen Welt weiterhin qualitativ hochwertige Fahrzeuge mit neuer Energie und Serviceleistungen anzubieten und gleichzeitig die High-Tech-Fähigkeiten des Made in China" zu demonstrieren

Über SGMW

SGMW wurde 2002 gegründet und besitzt zwei hochwertige chinesische Automarken, „Wuling" und „Baojun". Gegenwärtig verfügt SGMW über fünf große Produktionsstandorte: Liuzhou Hexi Headquarters, Liuzhou Baojun Base, Qingdao Branch, Chongqing Branch, und PT SGMW. Im Jahr 2021 verkaufte SGMW 1.760.176 Einheiten, ein Plus von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist SGMW nicht nur die Nummer 1 unter den nationalen Automarken, was das Verkaufsvolumen angeht, sondern auch bei mehr als 25,5 Millionen Kunden bekannt. Im Jahr 2021 exportierte SGMW 145.550 Fahrzeuge und Ersatzteile in mehr als 40 Länder und Regionen, darunter Mittel- und Südamerika, Afrika, den Nahen Osten und Südostasien.

Original-Content von: SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell