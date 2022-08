China State Construction Engineering Corporation

„Leben Aufbauen" - Gegenbesuch bei einem Projekt für erschwinglichen Wohnraum in Algerien

Algiers, Algeria (ots/PRNewswire)

Ein Zuhause mit Liebe

In der neuen Stadt Sidi Abdellah in Algier gibt es einige rotbraune und beigefarbene Gebäude der Mahelma-Gemeinde. Abends spazieren einige Bewohner gemütlich auf den Wegen und Gruppen von Kindern spielen fröhlich in der Nähe der Rutschen. Viele junge Leute laufen auf dem Fußballplatz und genießen das Spiel. Dies ist der von der China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) errichtete Apartmentkomplex des staatlich geförderten Wohnungsbaus in Sidi Abdellah. Seit seiner Fertigstellung und Inbetriebnahme im Jahr 2019 hat es mehr als 10.000 Ortsansässigen geholfen, ihren Traum von einem komfortablen Leben zu verwirklichen, und die Wohnbedingungen vor Ort effektiv verbessert.

Die Familie von BENSSADA Loubna profitiert vom Projekt. In der Vergangenheit drängten sie sich in einem schäbigen Viertel in Ain Benian zusammen. Heute ist der Besitz eines eigenen Hauses eine Quelle des Glücks für sie. „2019 zogen meine Familie und ich in die neue, von den Chinesen gebaute Wohnung ein. Davor habe ich mir immer Sorgen gemacht, einfach weil wir keinen festen Platz zum Leben hatten."

„Als ich die Tür zu meinem neuen Zuhause öffnete, war das Gefühl unbeschreiblich, als würde ich ein neues Leben beginnen", sagte Loubna aufgeregt. Projektleiter Xuan Shijie sagte, was ihn am meisten beeindruckt habe, seien die lächelnden Gesichter der Menschen, die eingezogen seien, und ihre herzlichen Grüße an die Bauarbeiter.

CSCEC hat das Konzept des Superblocks von Barcelona übernommen, um den Innenverkehr menschenfreundlicher zu gestalten. Die Privatsphäre der Bewohner ist ebenfalls gut geschützt. „Das ist kein Luxusprojekt. Aber wir haben uns bei den Materialien und den Details des Designs und der Anlagen sehr viel Mühe gegeben, um die Zufriedenheit der Bewohner zu fördern", erläuterte Xuan.

Erschwingliche Unterkünfte ermöglichen es auch mehr Einwohnern, sich CSCEC anzuschließen. Omar, ein lokaler Elektrotechniker, ist einer von ihnen. Er arbeitet seit 10 Jahren am Projektstandort. Er sagte: „Ich bin so stolz, Teil des Unternehmens zu sein und dazu beizutragen, die Lebensbedingungen meiner Landsleute zu verbessern." Laut Statistik hat das Unternehmen mehr als 27.000 Menschen vor Ort Arbeitsmöglichkeiten geboten.

CSCEC ist seit 40 Jahren im Baugewerbe in Algerien tätig. Bis heute hat CSCEC über 170.000 Wohnungen in Algerien mit einer Fläche von rund 17 Millionen Quadratmetern gebaut. Das Unternehmen hat die Wohnungsprobleme von fast einer Million Menschen gelöst und damit einen wichtigen Beitrag zum Lebensunterhalt der Menschen in Algerien geleistet.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1875697/video.mp4

Original-Content von: China State Construction Engineering Corporation, übermittelt durch news aktuell