Seedtag

Seedtag erhält über 250 Millionen Euro von Advent International

Madrid (ots/PRNewswire)

Seedtag, der Marktführer für kontextuelle Werbung in Europa und Lateinamerika, hat eine Finanzierung in Höhe von über 250 Millionen Euro durch Private-Equity-Investor Advent International erhalten. Mithilfe der Finanzierung möchte das AdTech-Unternehmen weiter international wachsen und seine Akquisitionsstrategie fortsetzen. Mit den Mitteln wird die Expansion in den USA – dem weltweit größten Werbemarkt – vorangetrieben. Außerdem soll weiter in die kontextbezogene KI-Technologie LIZ© und in Innovationen investiert werden.

Mit dem Investment von Advent will Seedtag seine Mission als globaler Partner für kontextuelle Werbung für Marken und Publisher fortführen. Mit der Eröffnung der Büros in New York, Miami, Chicago und Los Angeles fokussiert sich Seedtag strategisch nun auf den amerikanischen Markt. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von ihren wichtigsten institutionellen Investoren: Oakley Capital, Adara und All Iron Ventures. Diese bleiben als Anleger bestehen, ebenso wie die Mitbegründer und Co-CEOs von Seedtag Jorge Poyatos und Albert Nieto. Poyatos wird das Unternehmen zukünftig vom spanischen und Nieto vom US-amerikanischen Hauptsitz aus leiten.

Jorge Poyatos und Albert Nieto, Co-CEOs und Mitbegründer von Seedtag, erklären:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Advent. Mit der Investition können wir die Expansion in den amerikanischen Markt massiv beschleunigen. So können wir weiteres Wachstum generieren sowie unser Team stärken und die Weiterentwicklung unserer Technologie ausbauen. Die Investition unterstreicht unsere Ambitionen, das weltweit führende Unternehmen für Contextual Advertising zu werden, das eine effektive Lösung für cookiefreie Werbung im offenen Web anbietet."

Kontextuelles Targeting erobert weiter den Markt für Onlinewerbung

Als Teil seiner Wachstumsstrategie sicherte sich Seedtag bereits im vergangenen Jahr in einer von Oakley Capital angeführten Serie-B-Finanzierungsrunde 40 Millionen US-Dollar. Oakley unterstützte Seedtag bei der Markteinführung in Nordamerika sowie der strategischen Übernahme des führenden französischen AdTech-Unternehmens KMTX (ehemals Keymantics). Mit dieser konnte sich Seedtag die KI-Modelle des Unternehmens sichern, welche die Performance von Marketingkampagnen automatisiert optimieren.

Dies zeigt: Die Nachfrage nach datenschutzfreundlichen Werbelösungen ist aktuell so hoch wie noch nie. Seedtag war eines der ersten Unternehmen, das künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen für die Entwicklung eines kontextbezogenen Produkts eingesetzt hat. Die hauseigene KI-Technologie dahinter ist bereits seit acht Jahren im Einsatz und die derzeit führende kontextbezogene Lösung in Europa und Lateinamerika.

Gonzalo Santos, Managing Director bei Advent International und verantwortlich für Spanien, sagt dazu:

„Kontextbezogene Werbung ist ein sehr dynamischer Sektor und in diesem hat sich Seedtag als Nummer eins in Europa und Lateinamerika etabliert. Wir freuen uns, mit Jorge und Albert zusammenzuarbeiten, um diesen Aufschwung weiter auszubauen. Mit unserer internationalen Präsenz und unserer umfassenden Branchenexpertise wird Advent gemeinsam mit dem Management von Seedtag die Unternehmensaktivitäten international weiter ausbauen. Wir freuen uns darauf, dieses hochinteressante Unternehmen bei seinem Wachstum und seiner Skalierung zu unterstützen und es auf die nächste Stufe zu bringen."

Über Seedtag

Seedtag ist das führende Unternehmen für kontextbezogene Werbung. Die Spezialisten für Online-Werbung entwickeln hocheffiziente und ansprechende Lösungen für relevante visuelle Premium-Inhalte, die das Targeting und die Umsätze für Publisher und werbetreibende Marken steigern. Die kontextuelle KI des Unternehmens ermöglicht es Marken, mit Verbrauchern innerhalb ihrer Interessenwelten auf einer Cookie-freien Basis in Kontakt zu treten.

Seedtag wurde 2014 in Madrid von zwei Ex-Google-Managern gegründet, die das Beste aus redaktionellen Bildern herausholen wollten. Heute ist es ein globales Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern und einer internationalen Präsenz mit Niederlassungen in Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Benelux, Deutschland, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Chile und den USA.

Über Advent

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 395 Private-Equity-Beteiligungen in 41 Ländern investiert und verfügte zum 31. März 2022 über ein verwaltetes Vermögen von 68,6 Milliarden Euro. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 270 Private-Equity-Investment-Experten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Advent ist seit über 35 Jahren auf internationale Investitionen spezialisiert und engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Management-Teams, um ein nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfolio-Unternehmen zu erzielen.

Als erfahrener Investor in den Bereichen Medien, Marketing und digitale Transformation verfügt Advent über fundiertes Fachwissen sowie globale Erfahrung. Zu den relevanten Investitionen in diesem Bereich gehören Ansira, ein führender datengesteuerter, technologiegestützter Anbieter von Marketinglösungen, der sich auf die Integration lokaler und nationaler Marketingprogramme spezialisiert hat; CI&T, der führende Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation in Brasilien; Encora, ein globales Unternehmen für digitale Ingenieurdienstleistungen, das sich auf die Entwicklung von Softwareprodukten spezialisiert hat; Nielsen IQ, ein führendes Unternehmen für Daten, Analysen und Erkenntnisse für globale Einzelhändler und Marken sowie Tag, ein Partner für die Produktion von Omnichannel-Inhalten.

Advent investiert seit 1990 in Spanien und ist damit eines der ersten internationalen Private-Equity-Unternehmen, das auf der iberischen Halbinsel tätig ist. Bis heute hat Advent insgesamt über 900 Millionen Euro in Spanien investiert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1867547/Seedtag.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1613054/Seedtag_Logo.jpg

Original-Content von: Seedtag, übermittelt durch news aktuell