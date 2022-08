Benjamin Börner

Benjamin Börner: Wie das Börner Lebenswerk die moderne Medizin revolutioniert

Bild-Infos

Download

Tübingen (ots)

Als Geschäftsführer des Börner Lebenswerks in Tübingen und Spezialist für biologische Medizin nimmt Benjamin Börner die Beschwerden von chronisch kranken Patienten aus dem In- und Ausland unter die Lupe. Durch integrative Medizin hilft er ihnen dabei, diese zu lindern und ihr maximales Leistungsniveau zu erreichen. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, was integrative Medizin so besonders macht und warum ein erfahrener Berater der Schlüssel zu einem gesunden Leben ist.

Insbesondere Unternehmer und Führungskräfte sind grundsätzlich mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Ihr Anspruch an sich selbst ist es, diesen Verpflichtungen durch stetige Bestleistungen gerecht zu werden. So unterliegen sie täglich einer großen Belastung - für das Wohl ihrer Kollegen und den Erfolg ihres Unternehmens. Allerdings hat dies neben herausragenden Resultaten auf Dauer auch negative Folgen: Stress, Erschöpfung und mangelnde Konzentration sind die Konsequenzen. Während Ausgleichsaktivitäten wie Sport und sonstige Hobbys meist keine Abhilfe schaffen, nehmen andere Menschen die Beschwerden der Betroffenen mehrheitlich nicht ernst. "Aus diesen Gründen stehen betroffene Unternehmer und Führungskräfte oft auf verlorenem Posten und fühlen sich alleingelassen - darunter leidet ihre Leistungsfähigkeit zusätzlich", erklärt Benjamin Börner vom Börner Lebenswerk.

"Menschen, die uns aufsuchen, kommen, weil sie einen bisher nicht von Erfolg gekrönten medizinischen und beratenden Weg hinter sich haben. Wir befinden uns in einer Zeit, in der ein Umdenken sowie eine Optimierung unseres Gesundheitssystems notwendig ist. Wir bieten Betroffenen mit integrativer Medizin die Alternative, die sie benötigen", führt der Medizinspezialist weiter aus. Benjamin Börner weiß aus eigener Erfahrung, dass die Folgen hoher Berufsbelastung mitunter äußerst schwerwiegend und die notwendigen Schritte aus dem alltäglichen Teufelskreis heraus kräfteraubend sind. Daher entschloss er sich dazu, andere Betroffene auf diesem Weg zu begleiten und ihnen nachhaltig zu größtmöglicher Leistungsfähigkeit zu verhelfen. So betreute er in den vergangenen 16 Jahren mehr als 10.000 Patienten.

Fusion aus Tradition und Modernität - das macht integrative Medizin so besonders

"Je länger eine komplexe Symptomatik besteht, desto aufwändiger und umfassender ist auch eine therapeutische Intervention mit dem Hintergrund, kurzfristig Linderung, mittelfristig Heilung und langfristig Stabilität des Gesundheitsniveaus zu erlangen", betont Benjamin Börner. Es reiche laut des Experten nicht mehr aus, sich schlicht auf klassische Untersuchungsmethoden zu stützen. Vielmehr sind andere Blickwinkel und die Ergänzung herkömmlicher Vorgehensweisen um die Alternativmedizin notwendig.

"Zweifellos brauchen wir nach wie vor die klassische Schulmedizin", erklärt Benjamin Börner. Es sei jedoch unerlässlich, zusätzlich bahnbrechende Diagnostik- und Therapieformen fernab von subventionierten Pharmastudien und des unreflektierten Verteilens chemischer Substanzen zu etablieren. Während einige Mediziner ihren Patienten die Unheilbarkeit ihrer chronischen Krankheit attestieren, stellen andere ihnen auf Basis von haltlosen Mutmaßungen eine in Windeseile hergestellte Gesundung in Aussicht. Das Börner Lebenswerk sieht seine Aufgabe darin, die Kluft zwischen diesen Extremen zu schließen und durch eine Fusion aus Schul- und Alternativmedizin für eine nachhaltige Linderung der verschiedensten Beschwerden zu sorgen.

Das "360 Grad - 5 Sterne S Konzept": fundierte Prozesse für maximale Gesundheit und Leistungsfähigkeit

"Wir verfolgen in Tübingen unter dem Namen '360 Grad - 5 Sterne S Konzept' einen revolutionären und einzigartigen Ansatz", verrät Benjamin Börner. Auf Basis ihrer jahrelangen Erfahrung und auf Grundlage fundierter Forschungsergebnisse zeigen die Experten des Börner Lebenswerks damit biochemisch gestörte Stoffwechselprozesse sowohl labor-medizinisch als auch bio-physikalisch auf. Gleichzeitig leiten sie durch ihr multimediales Konzept zielgerichtet und treffsicher die notwendige Therapie zur Linderung von Beschwerden ein.

Unternehmer und erfahrene Führungskräfte wissen grundsätzlich, dass besonders in Krisenzeiten ein fachlich einwandfreier Berater nötig ist, um vorhandene Probleme lösen zu können - dieser Grundsatz gilt auch in Bezug auf die eigene Gesundheit. "Zwar ist unsere Betreuung durchaus mit gewissen Kosten verbunden. Lassen sich Betroffene jedoch nicht von uns helfen, bezahlen sie unter Umständen mit einem deutlich höheren Preis - nämlich mit ihrer Gesundheit", erklärt Benjamin Börner. Da Unternehmer und Führungskräfte durch die Zusammenarbeit mit dem Börner Lebenswerk wieder zu mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit kommen, investieren sie letztendlich in sich und die Zukunft ihrer Kollegen.

Sie sehnen sich auch nach einem gesünderen Leben, um maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen? Dann melden Sie sich bei Benjamin Börner und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin!

Original-Content von: Benjamin Börner, übermittelt durch news aktuell