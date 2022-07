Smart Ship Hub

Smart Ship© Hub, eine in Singapur ansässige digitale B2B (SaaS) Plattform für den maritimen Bereich, erhält eine Vorrundenfinanzierung in Höhe von $ 2,5 Mio., angeführt von Ideaspring Capital und StartupXseed Ventures

Singapur (ots/PRNewswire)

Smart Ship Hub (SSH) ist eine einsatzbereite digitale Plattform für die globale maritime Logistik. SSH ist dabei, die maritime Industrie so zu verändern, wie es die Avionik in der Luftfahrtindustrie getan hat. SSH basiert auf der Cloud und bietet eine „einheitliche Plattform und eine einzige Quelle der Wahrheit" für Schiffseigner, Schiffsbetreiber, Charterer, Seeversicherer und Hafenbehörden. Die Plattform eignet sich für Handelsschiffe, Marineschiffe, Ölplattformen, Flussschiffe und Fischereifahrzeuge.

Der weltweite Seeverkehr, obwohl er der größte Verkehrsträger ist, leidet unter betrieblicher Ineffizienz, mangelnder Sichtbarkeit und Transparenz, was zu kommerziellen Lecks führt. Schiffseigner, Betreiber, Befrachtungsagenturen und Versicherungsunternehmen konzentrieren sich jetzt auf technologiegestützte, intelligentere Prozesse, um mit digitalen Systemen eine hohe Betriebszeit, Seetauglichkeit und Vorhersagbarkeit" zu gewährleisten.

Das „Ship-to-Shore- und Shore-to-Ship"-basierte Flottenmanagement von SSH, das intelligente Sensoren, IOT und Big Data einsetzt, spart erhebliche Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Effizienz der Reise. Die digitale Plattform hilft bei der Vorhersage möglicher Maschinenausfälle, Fehlfunktionen, der Ermittlung von Leistungsabweichungen und Schiffsrouten zur Verbesserung der Reise- und Schiffsleistung. „Marine Insights" von SSH ist eine einzigartige Big-Data-Plattform für die Schifffahrt, die auf der Grundlage von Millionen von Datensätzen verwertbare Informationen, intelligente Warnmeldungen und Leistungsempfehlungen für die gesamte Flotte liefert.

Die weltweiten Kunden von SSH sind in der Lage, ihre Ziele zu erreichen: „minimale Ausfallwartung", „optimale Treibstoffausnutzung", „Einhaltung aller Vorschriften, einschließlich der Emissionsvorschriften", „Kostenoptimierung durch zustandsabhängige Wartung" und ein viel höheres Maß an „Reisekontrolle". Die Funktion „Performance Advisory" verringert die Zahl der Zwischenfälle auf diesen Schiffen und spart gleichzeitig Wartungs- und Treibstoffkosten. Zukunftsfähige Schifffahrtsunternehmen tragen zur Schaffung eines vernetzten Ökosystems bei: vernetzte Schiffe, gemeinsam genutzte Dienste (Routen, Kapazitäten, Beschaffung) und das Modell „Pay per use" mit SSH digital.

Joy Basu, Gründerin von Smart Ship Hub, fügt hinzu: „Digitale Plattformen werden eine grundlegende Rolle bei der Umwälzung bestehender maritimer Prozesse spielen. Ineffiziente und veraltete Arbeitsabläufe auf Schiffen und an Land weichen allmählich einem automatisierten Fernmanagement. Diese Mittelaufstockung wird es uns ermöglichen, unseren Kunden weltweit einen größeren Mehrwert zu bieten. Die Kunden erhalten nun ein eigenes Leistungszentrum zu einem Bruchteil der Kosten, die ihnen heute entstehen. Schiffseigner, Betreiber und Charterer können digitale Upgrades zum Nulltarif erhalten, so dass sie ihr Kapital freisetzen und weitere Schiffe aufrüsten können.

Über Ideaspring Capital

„Ideaspring Capital freut sich sehr, Teil des Wachstums von Smart Ship Hub zu sein und das Unternehmen auf seinem Weg zur digitalen Plattform der Wahl für globale maritime Unternehmen zu begleiten. Als Risikokapitalgeber konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die sich mit IOT, maschinellem Lernen, Deep Learning, Big Data Analytics, AR, VR, Cybersicherheit und Computer Vision befassen, und wir haben gesehen, dass SmartShip diese Technologien durch seine Weltklasse-Plattform nutzt. Wir sind sehr beeindruckt von dem Team und dem Produkt", sagt Naganand Doraswamy, Managing Partner bei Ideaspring Capital.

Über StartupXseed „StartupXseed ist ein branchenunabhängiger Fonds mit Investitionen von SaaS bis Space (Tech), einschließlich der Bereiche Cybersicherheit, Halbleiter, KI/ML, Drohnen und New Frontier Startups in Indien mit einem globalen Fokus. Smart Ship Hub ist ein Unternehmen in einem frühen Wachstumsstadium. Wir sind besonders beeindruckt von ihrem Produkt und ihrem großen Kundenstamm, den sie in kürzester Zeit weltweit aufgebaut haben", sagt Ravi Thakur, designierter Partner von StartupXseed Ventures.

SmartShip verfügt über einen einzigartigen Vorteil: ein starkes Promoterteam aus erfolgreichen Schifffahrtsexperten, einen Hauptsitz in Singapur und ein starkes Technologieteam. Wir sind froh, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, da sie den globalen maritimen Bereich stören: BV Naidu, geschäftsführender Gesellschafter von StartupXseed ventures.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864898/Smart_Ship_Hub_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1864899/Smart_Ship_Hub_Logo.jpg

Original-Content von: Smart Ship Hub, übermittelt durch news aktuell