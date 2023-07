MUCAR

MUCAR: Ein Paradigmenwechsel in der Automobildiagnostik

Ontario, Kalifornien (ots/PRNewswire)

MUCAR ist eine neue Marke in der Automobildiagnostik, die sich auf die Bereitstellung hochwertiger und erschwinglicher Diagnosewerkzeuge für private Autobesitzer konzentriert. Mit einer dynamisch gestalteten Benutzeroberfläche, einer Schnellanleitung und jahrelanger Erfahrung durchbrechen die Produkte von MUCAR seit Kurzem das traditionelle Preismodell und bieten den Kunden ein besseres Erlebnis.

Zu den wichtigsten Verkaufsargumenten der Produkte von MUCAR für private Autobesitzer gehören:

1. Dynamisches Design der Benutzeroberfläche: Die Produkte von MUCAR verfügen über eine dynamisch gestaltete Benutzeroberfläche, die für junge Menschen und Liebhaber von Fahrzeugmodifikationen attraktiver ist.

2. Kurzanleitung und Betriebsvideo: Um die Verwendung von Produkten mit komplexen Funktionseigenschaften für den privaten Benutzer zu erleichtern, hat MUCAR eine kinderleichte Schnellanleitung für den Start eingerichtet und elektronische Handbücher sowie Videos zur Bedienung der einzelnen Funktionen in das Produkt integriert.

Im Jahr 2023 präsentieren sich zwei wettbewerbsfähige Produktserien: Die CDE900-Serie und die VO-Serie von MUCAR sind sowohl kostengünstig als auch leistungsstark und bieten den Kunden ein Gerät, das ein Leben lang genutzt werden kann.

Die CDE900-Baureihe von MUCAR umfasst CDE900, CDE900 Pro und CDE900 Max. Die Serie bricht mit dem traditionellen Preismodell, da die Benutzer eine höhere Hardwarekonfiguration erhalten können, nachdem sie das Gerät zu einem sehr niedrigen Preis erworben haben. Die grundlegende OBD-Funktion ist ebenfalls integriert, sodass Benutzer, die weitere Funktionen benötigen, keine weiteren Produkte kaufen müssen, sondern einfach die Software innerhalb des Produkts erwerben können. Damit verschwenden sie von der ersten Erfahrung bis hin zum bedarfsgerechten Kauf von Software kein Geld.

Die VO-Baureihe von MUCAR umfasst VO7, VO7S und VO8. Diese Produktserie ist mit allen Funktionen außer der Online-Programmierung ausgestattet und werkseitig für drei Jahre ohne Abonnement konfiguriert. In den ersten drei Jahren nach erfolgreicher Registrierung werden alle Updates der Diagnose-Software kostenlos unterstützt, was sehr kostengünstig ist.

Es ist davon auszugehen, dass diese Produkte einen gewissen Einfluss auf vorhandene Marken in der Automobildiagnostik haben werden. Einige Modelle wurden bereits auf den großen E-Commerce-Plattformen vorgestellt. Auch Amazon wird am Prime Day im Juli besonders kostengünstige Event-Preise anbieten. Das Event findet in Nordamerika und in europäischen Ländern vom 11. bis 12. Juli statt.

MUCAR hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige und erschwingliche Diagnosetools für private Autobesitzer bereitzustellen. Wenn Sie mehr über MUCAR und seine Produkte erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer offiziellen Website oder folgen Sie uns in den sozialen Medien: https://linktr.ee/mucardiagnostictools

