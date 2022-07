Global Hygiene Council

Impfstoffe allein reichen nicht aus, um AMR zu bekämpfen, so der neue WHO-Bericht

London (ots/PRNewswire)

Der Globale Hygienerat (GHC) ruft dazu auf, neben Impfungen auch Hygienepraktiken wie Händewaschen anzuwenden, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern und die Auswirkungen der Antibiotikaresistenz (AMR) zu verringern.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden Impfstoffe alshochwirksame Instrumente zur Bekämpfung von AMR bezeichnet. Trotz ihrer Wirksamkeit schränken die finanziellen Risiken und die Zulassungsverfahren für die Entwicklung von Impfstoffen deren Einsatz als unmittelbare Lösung für die AMR-Krise weiterhin ein. Man kam zu dem Schluss, dass sich kurzfristige Lösungen zur Verhinderung von Resistenzen auf andere Maßnahmen als Impfstoffe konzentrieren müssen, was die Bedeutung von Forschung und Investitionen in andere Kontrollmethoden, einschließlich einer wirksamen Infektionsprävention, unterstreicht.

Das GHC begrüßt diesen Bericht und spricht sich dafür aus, dass neben Impfungen auch Hygienemaßnahmen eingesetzt werden, um die Ausbreitung von Infektionen zu kontrollieren und die Auswirkungen von AMR zu verringern. Wie sich während der COVID-19-Pandemie gezeigt hat, spielt die Hygiene eine unschätzbare Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen. Wirksame Hygienemaßnahmen wie Händewaschen können das Risiko übertragbarer Krankheiten um bis zu 59 % senken, wodurch bis zu 1 Million Todesfälle pro Jahr verhindert und die Bildung antibiotikaresistenter Bakterien minimiert werden können.

Die Antibiotikaresistenz wurde zu einer der 10 größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit der Menschheit erklärt und tritt auf, wenn sich Bakterien und Viren im Laufe der Zeit verändern und gegen Medikamente resistent werden. Jedes Jahr sind resistente Bakterien für fast 5 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich, von denen 1,27 Millionen direkt auf AMR zurückzuführen sind.

„Neben Impfstrategien sind wirksame Hygienepraktiken im häuslichen und kommunalen Umfeld, wie z. B. in Schulen und am Arbeitsplatz, wichtige Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen und des Bedarfs an antimikrobiellen Mitteln, wie z. B. Antibiotika, deren wahlloser Einsatz eine der Hauptursachen für die Antibiotikaresistenz ist", erklärt Sabiha Essack, GHC-Sprecherin und Professorin an der School of Pharmaceutical Sciences der Universität KwaZulu-Natal inSüdafrika. "Indem wir einfache Hygienepraktiken als Teil unserer täglichen Routine anwenden, können wir Infektionen verhindern und den Verbrauch von antimikrobiellen Mitteln und den daraus resultierenden Selektionsdruck für die Entwicklung und Verbreitung arzneimittelresistenter Bakterien verringern", fügte sie hinzu.

Das GHC ruft zu sofortigem Handeln auf, um die wachsende Belastung durch AMR zu bekämpfen, indem die Rolle der Hygiene neben anderen wichtigen Maßnahmen, einschließlich Impfungen, gefördert und die allgemeine Anwendung von Hygienepraktiken in Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko verstärkt wird.

Für weitere Informationen oder ein Interview mit einem GHC-Experten wenden Sie sich bitte an gabriel.jarvis@emotiveagency.co.uk, +44(0)2081067899

Referenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Original-Content von: Global Hygiene Council, übermittelt durch news aktuell