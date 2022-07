Fineqia International Inc.

Fineqia sponsert Fahrradtour zur Förderung der psychischen Gesundheit mit Ride for Keith

London (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE:FNQ) (OTC:FNQQF) (Frankfurt: FNQA) hat „Ride for Keith" gesponsert, eine 1.770 km lange Fahrradtour zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Männern. Vom 5. bis 18. Juli radelten vier Personen von London (Großbritannien) nach Acqui Terme (Italien), außer bei der Überquerung des Ärmelkanal mit einer Fähre.

„Der Grund für dieses wahnwitzige Unterfangen ist, dass einer meiner Verwandten während des Lockdowns leider sein Leben verloren hat, nachdem er zuvor psychische Probleme hatte. Wir haben beschlossen, etwas in seinem Namen zu tun und eine Tragödie in etwas Positives zu verwandeln", sagte der Vorsitzende von Fineqia, Martin Graham, der an der Fahrradtour teilnahm.

Nach Angaben des britischen National Health Service (NHS) leiden mehr als zwei von fünf Männern an psychischen Problemen, was in der heutigen Gesellschaft zunehmend als Problem erkannt wird.1 Diese Statistik berücksichtigt nur diejenigen, die zugeben, ein psychisches Problem zu haben, weshalb der tatsächliche Anteil wahrscheinlich viel höher ist.

Ride for Keith wird von Fineqia unterstützt, da wir glauben, dass psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und gutes Management Hand in Hand gehen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Arbeitsplätze mit einem hohen Maß an psychischem Wohlbefinden viermal produktiver sind. Dies entspricht der Überzeugung von Fineqia, die Bedeutung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz zu unterstreichen.

Ride for Keith hat sich mit Shout 85258 zusammengetan. Ein vertraulicher, kostenloser und rund um die Uhr verfügbarer SMS-Hilfsdienst für alle, die mit Problemen zu kämpfen haben.

Informationen zu Fineqia International

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fineqia.com

Referenzen: 1 NHS. (2020-21) Mental Health Act Statistics, Annual Figures. Abgerufen auf: https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2020-21-annual-figures

Katarina Kupcikova, Analystin, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, T. +44 780 673 076; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. bundeep, rangar@fineqia.com, T. +1 778 654 2324

