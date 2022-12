Information Office of Weifang Municipal Government

Weifang, China, als nationale Pilotregion für den Export von Gebrauchtwagen zugelassen

Vor Kurzem haben das Handelsministerium, das Ministerium für öffentliche Sicherheit und die allgemeine Zollverwaltung die Bekanntmachung über eine weitere Expansion der Regionen für den Export von Gebrauchtwagen herausgegeben, sodass weitere 14 Regionen Gebrauchtwagen exportieren dürfen. Weifang, Shandong, wurde in die Liste aufgenommen und ist damit die vierte Region in Shandong, die nach Qingdao, Jining und Zaozhuang Gebrauchtwagen exportieren kann.

Die ordnungsgemäße Ausweitung des Exports von Gebrauchtwagen ist ein wichtiger Schritt, um den gesamtwirtschaftlichen Verbrauch von Fahrzeugen in China anzukurbeln, die innerstaatliche und internationale Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie zu erleichtern und eine erstklassige Entwicklung des Außenhandels zu fördern. Seit 2019 wurden drei Städte aus Shandong – Qingdao, Jining und Zaozhuang – als nationale Pilotregionen für den Export von Gebrauchtwagen zugelassen, in denen neun Unternehmen, vertreten durch Snail Truck Network (Shandong) E-commerce Co., Ltd., die Berechtigung für das Gewerbe bewilligt wurde. Über mehr als drei Jahre hinweg hat Shandong sein Managementsystem für den Gebrauchtwagenexport kontinuierlich verbessert, sein Regulierungsverfahren gestrafft und seine Handelserleichterungen optimiert. Diese Bemühungen haben zu einem standardisierten Exportverfahren geführt, das aus der Fahrzeugabholung im Inland, der Erfassung der Kfz-Übereignung, der Prüfung durch Dritte, der Erteilung der Ausfuhrgenehmigung, der Zollabfertigung zur Ausfuhr und der Abmeldung des Fahrzeugs besteht. Der Gebrauchtwagenexport in Shandong hat angesichts einer stetigen Ausweitung der Exportmenge, einer zunehmenden Vielfalt der exportierten Modelle und ständig steigender durchschnittlicher Exportpreise große Erfolge erzielt.

Shandong soll im Jahr 2022 erwartungsgemäß mehr als 4.000 Gebrauchtwagen exportieren und wird damit einen Umsatz von 100 Millionen Dollar erzielen, wobei beide Beträge einen historischen Höchststand darstellen. Der Export von Nutzfahrzeugen in Shandong steht drei Jahre in Folge landesweit an erster Stelle.

