Die Eröffnungszeremonie und der Begegnungssalon von „Einblick in die chinesische Kultur - Haus Nishan" wurden erfolgreich in Deutschland abgehalten

Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang. Am 30. September fand in Bayern die Eröffnungszeremonie und der Begegnungssalon von „Einblick in die chinesische Kultur – Haus Nishan" statt. Herr Willie Lange, der Freundschaftsgesandte der Provinz Shandong, der Ehrenempfänger der Freundschaftsmedaille der Provinz Zhejiang und Gründungsmitglied und Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen Vereinigung für Kooperation und Austausch (GCCEA), und Yuan Puhua, ein weiteres Gründungsmitglied der GCCEA, nahmen an der Veranstaltung teil und hielten Willkommensansprachen.

Ehrenbürger und Freundschaftsgesandte der Provinz Shandong, Einwohner der Partnerstadt Fleissing sowie Gründungsmitglieder der Deutsch-Chinesischen Vereinigung für Kooperation und Austausch sowie weitere chinesische Experten aus München nahmen teil und zeigten großes Interesse an der Veranstaltung.

Zu Beginn des Salons begrüßte Yuan Puhua die Teilnehmer und stellte Herrn Willie Lange als Gastgeber vor. Herr Willie Lange gab eine Eröffnungsrede mit zwei Zitaten aus den Gesprächen des Konfuzius und erzählte dem Publikum von seinen persönlichen Erfahrungen aus China, insbesondere aus Shandong. Von seiner ersten Reise in die Provinz Shandong im Jahr 1991 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2019 besuchte er China jedes Jahr.

Danach sprachen andere Teilnehmer über ihre eigenen Erfahrungen und die bemerkenswerte Teamarbeit in China. Alle Teilnehmer genossen sichtlich die entspannte und angenehme Atmosphäre. Im Anschluss daran fand die offizielle Eröffnung von „Einblick in die chinesische Kultur" statt, was als ein gutes Fundament für weitere Zusammenarbeit dienen wird.

Dem Salon zufolge wird Ende 2022 der Freundschaftsverein Bayern und Shandong gegründet. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Freundschaft zwischen dem Freistaat Bayern und der Provinz Shandong wird die Gründungszeremonie von der Deutsch-Chinesischen Vereinigung für Kooperation und Austausch ausgerichtet. Darüber hinaus wird das Amt für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Shandong Online- und Offline-Aktivitäten sowohl mit dem chinesischen Generalkonsulat in München als auch mit dem München-Büro der Provinz Shandong organisieren.

Zum Ende der Veranstaltung stellte der Vertreter der Deutsch-Chinesischen Vereinigung für Kooperation und Austausch die Geschichte, den Hintergrund und die aktuelle Situation der Vereinigung zusammenfassend vor. Alle Teilnehmer waren beeindruckt von der Veranstaltung und den freundschaftlichen Beziehungen mit Weifang (Shandong) sowie der Deutsch-Chinesischen Vereinigung für Kooperation und Austausch.

