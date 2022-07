Liper

Liper kündigt das Rebranding und die Markteinführung von TongueGym an, dem weltweit ersten patentierten Zungentrainingsprodukt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Liper hat die Markteinführung von TongueGym, früher bekannt als Liper Device, dem weltweit ersten patentierten Produkt für Zungenübungen zu Hause, bekannt gegeben. TongueGym wurde für Benutzer aller Altersgruppen entwickelt und soll denjenigen, die Zungenübungen durchführen, Unterstützung, Erleichterung und Vergnügen bieten.

Der aus BPA-freiem Material hergestellte TongueGym ist ergonomisch geformt und passt sich dem Mund von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen an. Nach Angaben der Liper-Führungskräfte bietet das Produkt mehrere deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Fingerübungstechniken.

„Die Resonanz der Eltern weltweit hat unsere Erwartungen übertroffen", so Firmengründer und CTO, Dr. Eyal Botzer, DMD, Spezialist für neonatale Zahn- und Mundanomalien, Direktor der Kinderzahnheilkunde am Tel Aviv Medical Center und Mitbegründer des IATP. „Viele Eltern hatten ihr Trainingsprogramm schon fast aufgegeben. Der TongueGym hat das geändert, indem er das Zungentraining zu einem besonderen Erlebnis für die Bindung zu ihren Kindern gemacht hat. Die Einfachheit, der Komfort und die Effizienz, die TongueGym bietet, bedeuten, dass ihre Babys endlich die Übungen machen, die für ihre zukünftige Gesundheit und ihr Wohlbefinden so wichtig sind, während die hygienische Beschaffenheit des Produkts den Eltern ein besseres Gefühl bezüglich der Sicherheit vermittelt."

Das Produkt, das sich auch an erwachsene Nutzer richtet, bietet mehrere Vorteile, so Eli Drapisz, CEO des Unternehmens: „TongueGym ist so leicht, klein und tragbar, dass Erwachsene ihr Training überall durchführen können, sei es unterwegs, am Arbeitsplatz oder an jedem anderen Ort." Drapisz fügt hinzu: „Auch das Bestellen des TongueGym über die Website von Liper ist einfach und er wird in die ganze Welt geliefert."

Der einzigartige Doppelspitzenkopf des TongueGym ermöglicht eine Vielzahl von Übungen. Die Spitzen sind so konzipiert, dass sie sich an die Anatomie unter der Zunge anpassen und für Beweglichkeitsübungen verwendet werden können, während sie, wenn sie oben auf der Zunge platziert werden, von Erwachsenen für Kräftigungsübungen verwendet werden können.

TongueGym wurde ursprünglich von Botzer entwickelt, um das Paradigma zu durchbrechen, dass Zungenübungen schwierig, unangenehm und unhygienisch sind. Er leitete sein Forschungs- und Entwicklungsteam jahrelang bei der Entwicklung von TongueGym, einem grifflosen Gerät, das sich leicht auf den Finger des Benutzers aufstecken lässt und dessen Reichweite über die Fingerspitze hinaus verlängert, um eine bessere Kontrolle, Genauigkeit und Effizienz der Bewegungen zu ermöglichen.

Heute haben Zehntausende von TongueGym profitiert, und mit der neuen Marke will das Unternehmen diese Zahl exponentiell steigern.

