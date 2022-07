The Bayou Companies; Wasco Energy

Bayou und Wasco kündigen Wiederinbetriebnahme der Bayou-Wasco-Isolieranlage an

Houston (ots/PRNewswire)

The Bayou Companies, LLC („Bayou") und Wasco Energy („Wasco") haben heute die Wiederinbetriebnahme der Bayou-Wasco-Isolieranlage („BWI") mit sofortiger Wirkung angekündigt. Die BWI wird auch weiterhin in New Iberia im US-Bundesstaat Louisiana tätig sein und den Kunden sowohl glas-syntaktisches Polyurethan („GSPU") als auch glas-syntaktisches Polypropylen („GSPP" oder 5LPP) als Dämmstoffe anbieten. Die BWI bietet den Kunden im Golf von Mexiko nicht nur mehr Auswahlmöglichkeiten, sondern wird auch in Partnerschaft mit anderen Wasco-Standorten zusätzliche Unterstützung, Kapazität und Anlagenredundanz bieten, um das Ausführungsrisiko bei großen Unterwasserprojekten weiter zu verringern.

„Die Landschaft und die Nachfrage nach Unterwasser-Strömungssicherung haben sich drastisch verändert, und wir freuen uns darauf, voranzukommen und mit Wasco zusammenzuarbeiten, um koordiniert auf den Markt zu gehen und Kunden in allen Regionen zu unterstützen", erklärte Tanmay Desai, CEO von Bayou. „Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit der weltweiten Präsenz von Wasco, um das Wachstum unseres ODYSEA-Geschäftsbereichs und den weltweiten Einsatz der Goldilocks-Technologie („GDLX™") zur Ergänzung von Beschichtungen auf Polyurethan- und Polypropylenbasis zu beschleunigen und den Kunden breitere Optionen zu bieten."

„In den letzten Jahren hat sich der Markt für Durchflusssicherungssysteme stark verändert. Neue Regionen bieten erhebliche Wachstumschancen für BWI-Produkte und -Dienstleistungen", so Giancarlo Maccagno, Group CEO von Wasco Energy. „Wasco freut sich über die Gelegenheit, die BHI-Anlage mit Bayou wieder in Betrieb zu nehmen und unseren Kunden eine Reihe wettbewerbsfähiger Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können."

Informationen zu The Bayou Companies

Mit 80 Jahren außergewöhnlichem Service ist Bayou weithin als Marktführer bei Onshore- und Offshore-Rohrbeschichtungen und hochspezialisierten Isolierungslösungen für die Energiebranche anerkannt. Über seinen Geschäftsbereich ODYSEA konzentriert sich The Bayou Companies weiterhin auf die Weiterentwicklung von Wärmedämmungs- und Flusssicherungslösungen für die Unterwasserinfrastruktur für seine Kunden aus dem Tiefsee-Bereich. Im Laufe seiner langen Geschichte war Bayou ein zuverlässiger Partner für seine Kunden in seinem geschäftskritischen Dienstleistungsangebot und hat kontinuierlich in Fähigkeiten investiert, die den immer komplexeren Anforderungen der Pipeline-Community entsprechen. Bayou hat erheblich in den Aufbau erstklassiger Einrichtungen auf seinem strategisch günstig gelegenen Campus in New Iberia im US-Bundesstaat Louisiana investiert, einschließlich einer umfangreichen Produktions- und Lagerfläche, die seinen Kunden eine effiziente Logistik und einen reibungslosen Betrieb bietet.

Informationen zu Wasco Energy

Wasco Energy ist ein führender integrierter Energiekonzern, der auf dem weltweiten Markt tätig ist. Das Unternehmen bietet zuverlässige und wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für Öl-, Gas- und Energieversorger weltweit. Wasco Energy kann auf eine beneidenswerte Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Großprojekten in allen wichtigen Märkten verweisen und baut seine Präsenz durch verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote in den Bereichen Pipeline Services, Engineering Services und Field Services weiter aus.

