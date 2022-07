inq.

inq. erwirbt Enea Edge IP für Edge-Orchestrierungsfunktionen

Johannesburg (ots/PRNewswire)

inq., ein weltweit führender Anbieter von Edge-Lösungen, hat heute eine Vereinbarung mit Enea AB zur Lizenzierung des geistigen Eigentums von Enea Edge durch eine unbefristete Softwareentwicklungslizenz bekannt gegeben.

Enea Edge ist eine offene Virtualisierungs- und Verwaltungsplattform für Edge-Geräte wie White Box uCPEs. Es bietet einen minimalen Platzbedarf und konzentriert sich auf maximale Leistung, insbesondere bei Netzwerk- und Edge-Anwendungen.

„Enea Edge IP ist für inq. von großer strategischer Bedeutung. Wir haben kontinuierlich darauf hingearbeitet, ein weltweit führendes Unternehmen zu werden, und wir haben uns vorgenommen, Edge zu einem Teil unserer Kernstrategie zu machen. Während inq. sich bisher hauptsächlich auf Edge-Anwendungen wie KI, SDN, NFV und IoT konzentriert hat, kann inq. mit der von Enea lizenzierten IP nun auch in den Bereich der Edge-Orchestrierung einsteigen." Andile Ngcaba, geschäftsführender Vorsitzender von inq.

Mit dem Zugriff auf das Software Development Kit und die IP von Enea Edge positioniert sich inq. nun als Edge-Technologie-Unternehmen, das die gesamte Bandbreite von Geräten, Hypervisoren bis hin zu Edge-Orchestrierung und Anwendungen abdeckt.

„inq. erstellt nun eine Produkt-Roadmap für ENEA Edge in der inq. Entwicklungszentrum in Indien. Wir werden in der Lage sein, den bestehenden Kundenstamm von ENEA Edge geschäftlich und technisch zu unterstützen und eine Lizenzvereinbarung für globale Telekommunikationsunternehmen, ISPs und MSPs für die Bereitstellung von uCPE und Whiteboxen anzubieten Pramod Venkatesh , CTO der Gruppe auf Anfrage.

inq. hat in den letzten zwei Jahren eng mit Enea zusammengearbeitet und Enea Edge als Grundlage für die Virtualisierungs- und Managementsoftware der inq. universal CPE-Plattform verwendet. Diese Lizenzvereinbarung ermöglicht inq. den Aufbau einer eigenen Roadmap, die auch anderen Nutzern von Enea Edge angeboten werden kann.

Enea Edge hat das Potenzial, beim Aufbau virtualisierter Netze eingesetzt zu werden. Daher kann inq. auch mit ISPs und MNOs in Europa und Afrika zusammenarbeiten, um die Virtualisierung ihrer Netze zu beschleunigen, und eine führende Rolle im Rahmen von 5G-Implementierungen übernehmen, indem es die Orchestrationsschicht bereitstellt.

Über inq.

inq. ist ein Unternehmen von Convergence Partners und das weltweit führende Unternehmen für Edge-Computing-Technologie, das in Afrika gegründet wurde, um innovative, maßgeschneiderte und geschäftsrelevante digitale Dienstleistungen im Edge-Bereich anzubieten. inq. verbindet über 1.200 der bekanntesten und führenden Unternehmen des Kontinents in über neun Ländern. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen IP- und Business-Rendering-Lösungen und Services wie Edge AI und IoT, Fabric, SDN/NFV und Elastic Edge. Als Afrikas führender Anbieter von Edge-Lösungen investiert das Unternehmen weiter und baut seine Präsenz auf dem Kontinent aus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860169/inq_Logo.jpg

Original-Content von: inq., übermittelt durch news aktuell