Interplex kündigt neue stapelbare mehrreihige Steckverbinder für Leiterplatten an, die eine noch nie dagewesene Flexibilität bieten

Das für die Automobilbranche konzipierte Produkt bietet eine zuverlässige, reproduzierbare und vielseitige Lösung, die entsprechend den jeweiligen Kundenanforderungen erweitert werden kann

Interplex, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Verbindungselementen und mechanischen Produkten, bedient erfolgreich die wachsende Marktnachfrage nach hochdichten Verbindungselementen für komplexe Anwendungsszenarien. Das Unternehmen hat gerade sein mehrreihiges Board-to-Board (BTB) Steckverbindungsprodukt auf den Markt gebracht.

Durch das patentierte Snap-in-Biscuit-Design wird dieses raffinierte Verbindungskonzept die Branche revolutionieren – es ermöglicht die Stapelung mehrerer Steckverbindungen. Auf diese Weise können die Verbindungen passend dimensioniert werden, ohne dass sie speziell angefertigt werden müssen. Der einzigartige, wirtschaftliche Ansatz von Interplex ermöglicht es, unterschiedliche Anforderungen an die Anzahl der Pins über dieselbe grundlegende Verbindungsplattform zu erfüllen, ohne dass zusätzliche Kosten oder technischer Aufwand entstehen.

Die neuen mehrreihigen BTB-Steckverbinder verfügen über 0,4 mm miniPLX™-Einpressstifte, wodurch die Notwendigkeit des Lötens entfällt. Diese Kontakte bestehen aus einer Kupferlegierung und weisen einen sehr niedrigen Durchgangswiderstand (<1 mΩ) auf. Jeder Kontakt verfügt über eine Strombelastbarkeit von 3 A. Die optionale Beschichtung dieser Kontakte mit der patentierten IndiCoat™-Beschichtungstechnologie des Unternehmens vermindert die Bildung von Zinnwhiskern, um das Risiko von Kurzschlüssen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.

Interplex mehrreihige BTB-Steckverbinder sind in Platinenstapelhöhen von 7 mm bis 30 mm erhältlich. Sie können zwischen einer und sechs Reihen umfassen, wobei in jeder Reihe bis zu 30 Kontaktklemmen angeordnet sind. Diese robusten Produkte entsprechen den Leistungsanforderungen der Automobilindustrie und widerstehen hoher Luftfeuchtigkeit (8 Stunden Zyklen bis zu 10 % RH), Stößen (35 g für 5 bis 10 ms über 10 Achsen) und Vibrationen (8 Stunden pro Achse). Es wird ein Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C unterstützt.

„Für unsere Kunden ist es wichtig, dass sie auf kleinstem Raum genügend Verbindungsklemmen unterbringen können, ohne dass ein Überschuss entsteht. Gleichzeitig ist es wichtig, die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten", erklärt Ralph Semmeling, Product Portfolio Director für kundenspezifische Steckverbinder bei Interplex. „Das bedeutet, dass die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, Zugang zu Standardprodukten zu wettbewerbsfähigen Preisen haben wollen, aber mit der Flexibilität, die eine kundenspezifische Strategie bietet. Unsere neue stapelbare Verbindungsplattform bietet ihnen das Beste beider Welten. Sie können nach Kostenaufwand planen."

Die robusten, hochdichten und skalierbaren mehrreihigen BTB-Steckverbinder eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Zu den wichtigsten werden Elektrofahrzeuge (EVs) gehören, insbesondere für die Funktion der elektrischen Servolenkung und der elektronischen Steuergeräte. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten für den Einsatz dieser Steckverbinder in industriellen Automatisierungssystemen (wie Robotern), Transportmitteln (Zügen), medizinischen Instrumenten (wie bildgebenden Scannern) usw.

Weitere Informationen zu den mehrreihigen BTB-Steckverbindern von Interplex finden Sie unter https://interplex.com/ds/multi-row-board-to-board-connectors/.

Über Interplex

Interplex, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design und Herstellung von mechanischen und Interconnection-Produkten, ist die zentrale Anlaufstelle für die Lösung komplexer Designherausforderungen für die Märkte E-Mobilität, Informationen und Kommunikationen sowie Medizin- und Biowissenschaften. Wir schaffen Mehrwert, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Gesamtbetriebskosten zu reduzieren. Wir erreichen dies, indem wir unsere einzigartigen multidisziplinären Fähigkeiten sowohl aus der Elektromechanik als auch der Mechanik nutzen. Interplex hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter an 33 Standorten und 13 Ländern, in denen alle seine Aktivitäten auf sozial verantwortliche Art und Weise und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.interplex.com

