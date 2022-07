Interplex

Interplex verpflichtet sich, „Nachhaltigkeit zu verwirklichen"

Singapur (ots/PRNewswire)

Der globale Nachhaltigkeitsbericht 2021 von Interplex zeigt eine Reduzierung der CO2-Intensität um 11 %

Der Einsatz von Solarenergie kompensiert 2,1 % des jährlichen Stromverbrauchs des Unternehmens

Unternehmen auf dem Weg, die gesamten Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um 50 % zu reduzieren

Interplex, ein Unternehmen von Weltrang, das danach strebt, passgenaue Lösungen und Produkte anzubieten, veröffentlichte heute seinen Global Sustainability Report 2021. Darin werden die Bemühungen um eine maximale Energieoptimierung, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, die Verbesserung des Wasserverbrauchs, die Verringerung des Abfalls und die verantwortungsvolle Beschaffung dargelegt.

Interplex hat seine CO2-Intensität durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung in 93 % seiner Einrichtungen um 11 % gesenkt. Auf 12 % davon wurden Fotovoltaikanlagen installiert, die 3.165 MWh Solarstrom erzeugen, was 2,1 % des jährlichen Stromverbrauchs des Unternehmens ausgleicht. Interplex hat nun das CDP-Klimarating C erreicht.

Darüber hinaus haben 91 % der Produktionsstätten von Interplex die ISO 14001:2015-Zertifizierung für Umweltmanagementsysteme erhalten, und das Unternehmen strebt an, bis zum GJ 2023 eine Zertifizierung für 100 % der Werke zu erreichen.

Im Jahr 2021 wurde Interplex Unterzeichner des WASH Pledge. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene für alle Mitarbeiter in seinen Büros und Produktionsstätten, in der Wertschöpfungskette sowie in den Gemeinden, in denen es tätig ist, zu ermöglichen und zu unterstützen. Die Bemühungen von Interplex zur Verbesserung der Wassereffizienz seit 2019 haben zu einer Reduzierung des globalen Wasserverbrauchs in allen Einrichtungen um 37 % geführt, was eine Verbesserung des CDP Water Ratings von C auf B zur Folge hatte.

Interplex macht weiterhin große Fortschritte bei der Geschlechtervielfalt. Frauen machten 43,1 % der Neueinstellungen aus und erreichten 40,9 % der Belegschaft von Interplex, wobei 22,6 % in Führungspositionen tätig waren.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben für Interplex weiterhin höchste Priorität. Alle Produktionsstätten haben im Rahmen der Einführung des Arbeitsschutzmanagementsystems des Unternehmens eine Risikobewertung für Gesundheit und Sicherheit durchgeführt, und 21 % haben die Zertifizierung nach ISO 45001:2018 erhalten.

In den letzten Jahren hat sich Interplex dank seiner führenden Position bei der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungs- und mechanischer Produktlösungen eine starke Position auf dem Markt für Elektromobilität erarbeitet. Mit dem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung und der Entwicklung innovativer Produkte unterstützt Interplex die Industrie beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. „Ich bin besonders stolz auf unsere jüngsten Produktinnovationen - die Hydrogen Fuel Cell Bipolar Plates und Cell-PLX™ - die beide zu unserem Geschäftsbereich Energy Solution gehören. Diese Beispiele werden unseren Kunden helfen, auf umweltfreundlichere Transportmittel umzusteigen", sagte Alessandro Perrotta, CEO von Interplex Holdings Pte. Ltd.

Interplex wurde für seine Bemühungen um eine gute soziale Verantwortung der Unternehmen anerkannt. Das Unternehmen wurde von EcoVadis , dem weltweit größten und zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, mit der Platinmedaille ausgezeichnet. Damit gehört Interplex zu den besten 1 % der weltweit bewerteten Unternehmen.

„Wir machen stetige Fortschritte bei der Verwirklichung unserer Nachhaltigkeitsziele", fügte Nantha Kumar Chandran - Chief Sustainability Officer, Vice President, Global Plating Operations bei lnterplex Holdings Pte. Ltd., hinzu.

Interplex hat sich für die kommenden Jahre zahlreiche Rechenschaftsziele gesetzt. Im April 2022 verpflichtete sie sich, Emissionsreduktionsziele im Einklang mit der Initiative Science Based Targets (SBTi) festzulegen und erklärte ihre Unterstützung für die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Interplex hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum GJ 2022 100 % seiner Einrichtungen mit energieeffizienter Beleuchtung auszustatten, durch die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen mehr als 19.000 t CO2 einzusparen und bis 2024 eine Zertifizierung nach ISO 45001:2018 (Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz) für alle seine Einrichtungen zu erreichen. Interplex wird auch seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen intensivieren, um seinen Kunden noch mehr innovative grüne Lösungen anbieten zu können.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier

Informationen zu Interplex

Interplex ist ein Unternehmen von Weltrang, das danach strebt, passgenaue Lösungen und Produkte anzubieten. Unsere globale Präsenz, unser technisches Know-how und unsere vertikal integrierte Fertigung ermöglichen es uns, komplexe Kundenprobleme zu lösen. Unser einzigartiges Angebot basiert auf der Kombination von Designkompetenzen in der Verbindungstechnik, Mechanik und Hochpräzisionstechnik. Mit dem Hauptsitz in Singapur arbeiten weltweit mehr als 13.000 Interplex-Mitarbeiter an 33 Standorten in 13 Ländern. Nachhaltigkeit und Innovation sind die Triebfedern von Interplex, um Produkte verantwortungsvoll zu entwickeln und zu produzieren, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und unseren Ansatz, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, zu fördern.

Mehr erfahren www.interplex.com

Pressekontakte: Interplex Marcella Saracco marcella.saracco@fr.interplex.com 00 33677562669 Agenturkontakt: Publitek Erin McMahon erin.mcmahon@publitek.com 001 630.962.7535

Original-Content von: Interplex, übermittelt durch news aktuell