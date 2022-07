DON?T NOD

Ein neues Erscheinungsbild für DON'T NOD zum 14. Gründungstag

Paris (ots/PRNewswire)

Brandneues Logo und neue Internetseite

DON'T NOD – bekannt als DONTNOD Entertainment – feiert sein 14. Jahr der Entwicklung von Spielen mit verbindenden Geschichten. Wir entwickeln uns seit der Gründung des Unternehmens stetig und dieser Prozess mündet in die Änderung unseres Handelsnamens; Ziel ist es, unsere gegenwärtige Firmenidentität besser zu reflektieren.

Es ist gerade ist eine aufregende Zeit für DON'T NOD; um diese Begeisterung mit euch zu teilen, haben wir ein Video produziert, in dem wir unser neues Logo präsentieren. Das Design des Logos kann weiterentwickelt und so zugeschnitten werden, dass es unsere unterschiedlichen Spiel-Genres und Welten repräsentiert; darüber hinaus arbeiten wir derzeit an mehreren Projekten, die es uns erlauben werden, die Vielseitigkeit des neuen Logos zu testen…

https://youtu.be/F1_s94ud6Qg

In den letzten Jahren erlebte das Unternehmen einige grundlegende Veränderungen; wir eröffneten unser Studio in Montreal und erweiterten unsere Geschäftstätigkeit auf die Herausgabe von Spielen; das führte das Unternehmen zu etwa 320 Talenten in Frankreich und Kanada, die dank unseres innovativen FROG (Fully Remote Organization) Programms viel mehr Flexibilität vorfinden und nutzen können. Alle Dontnodians arbeiten in mehreren Arbeitsgruppen von angemessener Größe an sechs internen Projekten. Wir editieren nicht nur unsere eigenen Spiele, sondern auch die Spiele Dritter Entwickler, die unsere editorische Vision teilen; unsere Unterstützung erweckt ihre Kreationen zum Leben. Diese Veränderungen ermutigten uns, u. a. eine neue, passendere Identität für unser Unternehmen zu kreieren.

Wir setzen das Apostroph und das Leerzeichen zwischen den Worten wieder ein, um die ganze Bedeutung des Ausdrucks DON'T NOD sichtbar zu machen. Das reflektiert unsere Tendenz, bei den Spielen, die wir entwickeln, als Unternehmen unkonventionell zu agieren. Das D ist zerlegt, das N erscheint im D; damit wollen wir zeigen, dass wir nicht davor zurückschrecken, die Gussform zu verändern. Das neue Logo verbindet unsere Spiele – sinnstiftende, spannende Geschichten – mit unserer Firmenidentität.

Zusammen mit diesem neuen Handelsnamen führen wir gerade eine brandneue Internetseite ein, welche die alte ersetzen wird. Die Website verbindet uns mit Spielern; sie können auf einfache Weise in alle Welten unserer Spiele eintreten und haben Zugriff auf exklusive Inhalte, Schnipsel hinter den Kulissen und auf die neuesten Informationen. Es ist auch ein Raum für unsere künftigen Talente und Partner, die so Einblick in das Firmengeschehen erhalten und erfahren, wer wir sind, wie wir arbeiten und wie wir zusammenarbeiten können.

An-/Abmeldung: www.dont-nod.com

Für weitere Informationen folgen Sie DON'T NOD auf Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1840924/DONT_NOD_Logo.jpg

Contact:

Anne CHANTREAU – Communications Director

anne.chantreau@dont-nod.com

Célia BERARD – PR & Influence Manager

celia.berard@dont-nod.com

Original-Content von: DON?T NOD, übermittelt durch news aktuell