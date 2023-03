UL Solutions

UL Solutions erweitert sein ESG-Beratungs- und Prüfungsverfahren, um Unternehmen bei der Bewältigung zunehmender Komplexität zu unterstützen

Northbrook, Illinois, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Von der anfänglichen Mobilisierung von ESG-Initiativen bis hin zur Überprüfung von Umweltdaten und -inhalten werden die erweiterten Dienstleistungen von UL Solutions Unternehmen auf ihrem Weg zum ESG-Management begleiten.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute den Start seines erweiterten Beratungs- und Prüfungsverfahrens im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekannt. Dieses neue Verfahren bietet Unternehmen einen pragmatischen, wissenschaftlich fundierten Ansatz für das ESG-Management und ein weltweites Netzwerk von UL Solutions-Experten, die sie bei ihren Fortschritten unterstützen.

Es gibt verschiedene ESG-Modelle zur Bewertung der nichtfinanziellen Leistung eines Unternehmens. Sie werden von verschiedenen Interessengruppen wie Investoren, Kunden und Mitarbeitern genutzt, um die Entscheidungsfindung in Bezug auf ihre Interaktion mit dem Unternehmen zu verbessern. Mit der Fähigkeit, zahlreiche ESG-Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, kann UL Solutions ESG-Programme von der anfänglichen Mobilisierung bis zur Überprüfung von Umweltdaten und Inhalten für die ESG-Berichterstattung verbessern.

„Unternehmen erfahren erhöhte Nachfragen nach effektivem ESG-Management aus vielen Richtungen", sagt Adrian Wain, Business Manager in der Asset and Sustainability Group bei UL Solutions. „Wir kennen die Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, und haben unsere Beratungs- und Überprüfungskapazitäten erweitert, um sie bei der Entwicklung und Förderung ihrer ESG-Performance zu unterstützen."

Mit der Einführung neuer Methoden und Standards auf dem Markt erfährt das ESG-Reporting eine bedeutende Entwicklung. Als Reaktion auf die neuen Anforderungen an das ESG-Reporting unterstützt UL Solutions beispielsweise Unternehmen bei der unabhängigen Verifizierung von Treibhausgaserklärungen gemäß ISO 14064-3, Greenhouse Gases.

GPA Global, ein Unternehmen, das auf kundenspezifische Produktverpackungen und Displays spezialisiert ist, hat mit UL Solutions bei verschiedenen Reporting-Aktivitäten zusammengearbeitet, einschließlich der Methodik zur Kohlenstoffberechnung, der Bewertung von CDP-Daten und der Materialitätsanalyse.

„Indem wir unser Team mit den Werkzeugen, Ressourcen und dem Fachwissen ausstatten, um unsere ESG-Initiativen voranzutreiben, wollen wir die Vorteile nachhaltiger Praktiken als Routinebestandteil unseres Geschäftsmodells verinnerlichen", so Nick Hurd, Chief Marketing Officer und Chief Sustainability Officer bei GPA Global. „UL Solutions hat uns dabei geholfen, unsere Nachhaltigkeitsbemühungen durch die strategische Umsetzung der Messung unseres CO2-Fußabdrucks und anderer ESG-Initiativen auf die nächste Stufe zu heben."

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

