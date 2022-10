UL Solutions

UL Solutions erwirbt Cimteq Limited

Mit dieser Übernahme kann UL Solutions Kunden aus der Draht- und Kabelbranche bei der Optimierung ihrer Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse unterstützen und gleichzeitig die Produktsicherheit und die Einhaltung von Vorschriften verbessern.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute die Übernahme von Cimteq Limited (Cimteq") bekannt, einem führenden Anbieter von Designunterstützung und Fertigungssoftware für die weltweite Draht- und Kabelindustrie mit Sitz in Großbritannien.

„Aufstrebende Technologien in den Bereichen Smart Cities, Industrie 4.0, Mobilität und Kommunikation sind alle auf Kabel angewiesen, um als Grundgerüst für neue Dienstleistungsangebote zu dienen", so Jennifer Scanlon, Präsidentin und CEO von UL Solutions Inc. „Wir sind überzeugt, dass die Übernahme von Cimteq es uns ermöglicht, Kunden aus der Draht- und Kabelbranche dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein, denn diese Technologien bringen sowohl neue Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten mit sich."

Die Übernahme von Cimteq stärkt die Softwarekapazitäten von UL Solutions, sodass kleine und große Draht- und Kabelkunden während des gesamten Produktlebenszyklus besser bedient werden können. Die innovative, auf modernster Technologie basierende Unternehmenssoftware von Cimteq ermöglicht es Herstellern auf der ganzen Welt, dank verbesserter Produktivität und Rationalisierung der Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse effizienter zu arbeiten.

Die Technologie von Cimteq hilft auch, die komplexe Verwaltung von Kabeldesigndaten zu optimieren, vom ersten Konzept bis hin zur Bereitstellung einer vollständigen Stückliste direkt an Systeme zur Unternehmensressourcenplanung. Mit der Cimteq-Software ist UL Solutions nun in der Lage, Draht- und Kabelherstellern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie jeden Teilbereich des Entwicklungs- und Herstellungsprozesses effektiv planen, verwalten und kontrollieren können, indem sie die neueste industrielle Internet of Things (IoT)-Technologie nutzen, um die Kabelherstellung zu optimieren.

„Hervorragende Prozesse während des gesamten Forschungs- und Entwicklungszyklus sind für die sichere Einführung von Produkten immer wichtiger, insbesondere angesichts der zunehmenden Komplexität der Designanforderungen", erklärte Weifang Zhou, geschäftsführender Vizepräsident und Präsident für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung bei UL Solutions. „Cimteq wird UL Solutions die Möglichkeit geben, Kunden bei der Optimierung von Abläufen zu unterstützen und gleichzeitig die Produktsicherheit und -konformität zu verbessern."

„Cimteq wurde gegründet, um Softwarelösungen für die Draht- und Kabelindustrie zu entwickeln und Herstellern dabei zu helfen, ihre Ambitionen im Bereich der digitalen Transformation umzusetzen und gleichzeitig sichere und normgerechte Produkte zu entwickeln", so Michael Braddock, CEO von Cimteq. „Wir teilen die auftragsorientierte Sicherheitskultur von UL Solutions und sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen Innovationen in der Draht- und Kabelindustrie voranzutreiben."

Cimteq wurde 1998 von den Software-Branchenveteranen Ali und Amanda Shehab gemeinsam gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wrexham, Wales, etwa 55 km südlich von Liverpool im Vereinigten Königreich. 2018 erhielt Cimteq eine Kapitalbeteiligung vom börsennotierten Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentmanager Foresight Group.

Die Transaktion wurde am 9. September 2022 abgeschlossen.

