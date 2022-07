UL Solutions

UL Solutions fördert die Sicherheit von Elektrowerkzeugen durch ein neues Labor in Deutschland

NEU-ISENBURG, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das Labor bietet europäischen Herstellern von Elektrowerkzeugen umfassende Sicherheits-, Leistungs-, Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und Zertifizierungstests an, die die Einhaltung von Vorschriften und den Zugang zum Zielmarkt betreffen.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, hat offiziell ein neues Labor für Elektrowerkzeuge eröffnet. Als Ergänzung zu den UL Solutions Niederlassungen und Laboren in Deutschland bietet das Labor für Elektrowerkzeuge Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste für eine breite Palette von Elektrowerkzeugprodukten für Kunden in ganz Europa an.

„Der heutige Tag markiert einen aufregenden neuen Tag in unserer Beziehung zu europäischen Elektrowerkzeugherstellern, da wir die Eröffnung eines neuen, hochmodernen UL Solutions-Labors in Neu-Isenberg feiern", sagte Giorgio Decataldo, Business Development Manager in der Appliances, HVAC and Lighting Group bei UL Solutions. „Vor dem Hintergrund unserer Mission, für eine sicherere Welt zu arbeiten, ist UL Solutions bestrebt, seine Prüf- und Zertifizierungsexpertise zu nutzen, um Herstellern von Elektrowerkzeugen in Europa dabei zu helfen, neue Märkte zu erschließen, Partnerschaften zu schließen und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein."

Das neue UL Solutions Labor für Elektrowerkzeuge ist ein lokaler, umfassender Dienstleister für Hersteller von Elektrowerkzeugen in ganz Europa und unterstützt die Hersteller dabei Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Markteinführung zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die komplexen regulatorischen Anforderungen bewältigen. Das Elektrowerkzeugwerk in Neu-Isenberg bietet unter anderem folgende Leistungen an:

Sicherheitsprüfung und -zertifizierung für den Zugang zu Nordamerika und für die Konformität mit Normen, um das UL-Prüfzeichen zu erhalten

Prüfung von Akkus und Ladegeräten für Elektrowerkzeuge

Prüfung nach den Normen IEC/EN 62841 und IEC/EN 60745

Anforderungen an die Energieeffizienz und Tests

Leistungsprüfung

Intelligente Tools für Datenschutz und Cybersicherheitsdienste

Bewertung des Zertifizierungsbedarfs

„Zu den Trends, die das Wachstum auf dem Markt für Elektrowerkzeuge vorantreiben, gehört die Nachfrage nach vernetzten, leicht zu bedienenden, tragbaren, batteriebetriebenen und energieeffizienten Werkzeugen", sagt Davide Atzeni, Senior Business Manager in der Gruppe Appliances, HVAC and Lighting bei UL Solutions. „Mit diesen Innovationen steigt der Bedarf an sicherheitswissenschaftlichem Fachwissen, um große, komplexe Herausforderungen in Geschäftsmöglichkeiten zu verwandeln. UL Solutions ist bestrebt, seinen wissenschaftlichen Ansatz, seine Prüfkapazitäten und sein Zertifizierungs-Know-how zu nutzen, um Herstellern von Elektrowerkzeugen in Europa dabei zu helfen, neue Märkte zu erschließen und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein."

Laut Market Data Forecast ist das Wachstum des Marktes für Elektrowerkzeuge auf die steigende Nachfrage nach kabellosen Werkzeugen mit der raschen Einführung flexibler Batteriesysteme, die wachsende Beliebtheit der Do-it-yourself-Kultur (DIY) und die Entwicklung der Infrastruktur zur Deckung des Bedarfs der wachsenden Bevölkerung zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt für Elektrowerkzeuge auch im Baugewerbe, in der verarbeitenden Industrie und in der Automobilindustrie erheblich wachsen wird.

Darüber hinaus entfielen laut M&M Report im Jahr 2019 38 % des gesamten Elektrowerkzeugmarktes auf Nordamerika, und es wird erwartet, dass der globale Elektrowerkzeugmarkt in den nächsten zehn Jahren eine starke Dynamik entwickeln wird. In Europa wird der Markt für Elektrowerkzeuge zwischen 2022 und 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % wachsen und bis 2029 ein jährliches Umsatzniveau von 1.797.946.000 $ (USD) erreichen. Der asiatisch-pazifische Raum bietet den Herstellern von Elektrowerkzeugen aufgrund des steigenden Einkommensniveaus, der zunehmenden Bautätigkeit und des Wachstums in der verarbeitenden Industrie ebenfalls erhebliche Wachstumschancen.

„Die Erweiterung der Prüfkapazitäten in Deutschland wird unsere Fähigkeit stärken, Kunden beim Export von Produkten in Zielmärkte wie Nordamerika zu unterstützen und gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheits- und Leistungstests und Zertifizierungen in Europa zu erfüllen", sagte Atzeni. „Kleine und mittlere europäische Hersteller von Elektrowerkzeugen wollen gegenüber den etablierten Marken auf dem nordamerikanischen Markt wettbewerbsfähiger sein. Den derzeitigen Zertifizierern mit Sitz in Europa fehlt jedoch die Bekanntheit und Akzeptanz auf dem nordamerikanischen Markt, die das UL-Prüfzeichen bietet. Die Präsenz von UL Solutions in Deutschland bedeutet, dass die hiesigen Hersteller einen globalen Partner haben, der sie bei der Bewältigung der komplexen Regulierungslandschaft weltweit unterstützt."

