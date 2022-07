Flashnet SRL

Flashnet-Lösung für die Stromversorgung von 75k intelligenten Straßenlaternen in Washington, D.C. ausgewählt

Brasov, Rumänien (ots/PRNewswire)

Die Umgestaltung der intelligenten Stadt Washington, D.C. wird durch 75.000 inteliLIGHT® Straßenlaternensteuerungen unterstützt. Das 309-Millionen-Dollar-Projekt wird den Energieverbrauch um mehr als 50% senken, die Servicegerechtigkeit verbessern und die Wi-Fi-Abdeckung in unterversorgten Vierteln ausweiten.

Heute sind die Wartungsdienste des District of Columbia darauf angewiesen, dass sich die Bürger mit ihnen in Verbindung setzen, um Fehlfunktionen von Straßenlaternen festzustellen. Der Grund dafür ist, dass die derzeitige Stadtbeleuchtung in Washington auf älteren Natriumdampflampen mit hohem Energieverbrauch basiert und eine Fernüberwachung und -steuerung noch nicht möglich war. Das wird sich jetzt ändern.

Die Vision des Distrikts von einer intelligenteren, sichereren und energieeffizienteren Stadt hat den Stadtrat auf die intelligente Stadtbeleuchtung aufmerksam gemacht, der vor kurzem ein Projekt zur Umrüstung aller Straßenlampen der Stadt auf energieeffiziente LED-Technologie mit Fernüberwachungs- und -steuerungsmöglichkeiten genehmigt hat. Das Projekt sieht vor, den Energieverbrauch um mehr als 50 % zu senken, den Wartungsbetrieb zu optimieren und sicherere, besser vernetzte Gemeinden zu ermöglichen.

ENGIE North America ist Teil des Implementierungskonsortiums und übernimmt die Planung und den Bau, während EQUANS für die nächsten 15 Jahre als Beleuchtungsdienstleister fungiert und Flashnet als Anbieter von intelligenten Beleuchtungslösungen (Hardware, Kommunikation und Software) auftritt.

Die neuen LED-Straßenlaternen in D.C. werden inteliLIGHT® intelligente NEMA-Steuerungen für die Straßenbeleuchtung verwenden, um individuelle Lampensteuerung und Überwachungsfunktionen, stadtweite Netzüberwachung und Störungswarnungen in Echtzeit zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts wird die inteliLIGHT Software zur Steuerung von Straßenbeleuchtungen eingesetzt, wobei die API-Konnektivität zur Integration mit der bestehenden Wartungs- und Personalverwaltungssoftware genutzt wird.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Kommunikationssicherheit, die für die amerikanische Hauptstadt von größter Bedeutung ist. Das Implementierungsteam entschied sich für eine bereits vorhandene NB-IoT/LTE-M-Konnektivität mit Multioperator-Mobilfunk-Fallback, um Redundanz und eine 15-jährige Prepaid-Konnektivität zu gewährleisten, damit die Betriebskosten nicht weiter steigen.

Das Beleuchtungsnetz wird auch tagsüber mit Strom versorgt, wodurch die Funktionalität des Lichtmastes erweitert wird: Wi-Fi-Router können direkt am Stromnetz montiert und mit Strom versorgt werden, was eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit darstellt, Smart-City-Anwendungen auf die gesamte Stadt auszuweiten.

„Die Vorteile der vernetzten Straßenbeleuchtung inteliLIGHT gehen über die Beleuchtung hinaus, und wir sind stolz darauf, unsere Fähigkeiten in Washington, D.C. zu demonstrieren. Dies ist ein wichtiger Durchbruch für Flashnet in Nordamerika, der den Grundstein für eine stadtweite vernetzte Infrastruktur legt und das Leben zukünftiger Generationen verbessert", so Lorand Mozes, CEO von Flashnet.

