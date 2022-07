Zhiyi Biotech

Zhiyi Biotech erhält 45 Millionen Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde, um die klinische Entwicklung von LBPs-Pipelines zu beschleunigen

Kürzlich gab Zhiyi Biotech bekannt, dass das Unternehmen in seiner B++-Finanzierungsrunde 15 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Mittel werden dazu verwendet, die klinische Entwicklung der Biotherapeutika-Pipelines (LBPs) des Unternehmens voranzutreiben. Es ist erwähnenswert, dass Zhiyi insgesamt 45 Millionen Dollar an B-, B+- und B++-Finanzierungen erfolgreich abgeschlossen hat, mit Investoren wie Qingkong SinoKing Capital, SDIC Venture Capital, KIP usw.

Zhiyi ist ein im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das im Bereich der LBPs in China führend ist. Es hat eine vollständige technische und industrielle Plattform aufgebaut, die von der Isolierung und Identifizierung neuer funktioneller Stämme bis zur Entwicklung innovativer LBPs reicht. Der führende Medikamentenkandidat in Zhiyis Pipeline, SK08, ist das erste LBP, das auf der Grundlage eines einzigartigen Bakterienstamms, Bacteroides Fragilis , entwickelt wurde und dessen klinische Fortschritte anderen LBPs in China voraus sind. Die in China durchgeführte klinische Phase-II-Studie mit SK08 zur Behandlung von IBS-D wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen, und die Phase-Ib/II-Studie mit SK08 in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor zur Behandlung von fortgeschrittenen soliden Tumoren wurde bereits eingeleitet. In der Zwischenzeit werden mehrere Produkte sowohl bei der FDA als auch bei der NMPA als IND eingereicht. Es wird erwartet, dass im kommenden Jahr weitere Programme in die klinische Phase eintreten werden.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren", sagte Dr. Ye Wang, CEO von Zhiyi Biotech. „Die Fortschritte in unserer Pipeline sind auf die kontinuierlichen Bemühungen und die Beharrlichkeit unseres Teams in Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Zhiyi hat sich immer auf den ungedeckten medizinischen Bedarf konzentriert und sich der Entwicklung zugänglicher Medikamente gewidmet, damit mehr Patienten davon profitieren können. Wir freuen uns darauf, unsere internationale Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zu verstärken, um die Entwicklung der gesamten LBP-Branche zu fördern."

Zhiyi Biotech wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Der Leitkandidat SK08 ist nicht nur der erste LBP auf Basis eines neuen Stammes, der in China in die klinische Phase eingetreten ist, sondern auch der erste LBP in der Onkologie, der von der NMPA für klinische Versuche zugelassen wurde. Zhiyi besitzt zwei Anlagen im kommerziellen Maßstab und hat ein komplettes Plattformsystem für die Auswahl von Stämmen, die Untersuchung der Medikamentenverträglichkeit, die CMC-Studie und die kommerzielle Produktion usw.aufgebaut .

