Dokumentarfilm 8:15 Hiroshima | From Father To Daughter" Erstes weltweites kostenloses Online-Vorführungsevent (6.-9. August) zum 77. Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki

Ein fesselnder Bericht eines Teenagers, der Hiroshima überlebte, um die Welt an die Schrecken des Atomkriegs und die Macht von Liebe und Vergebung zu erinnern, kostenlos vom 6. Bis 9. August 2022 (alle Zeitzonen)

Heute kündigte der von Runaway Horses produzierte Film 8:15 Hiroshima | From Father To Daughter sein erstes globales Online-Screening-Event an, das hier verfügbar ist: https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima.

8:15 Hiroshima findet im Monat der ersten Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags (NPT) bei den Vereinten Nationen statt - und inmitten der erhöhten Gefahr eines Atomkriegs.

8:15 Hiroshima wurde von Akiko Mikamo, der Tochter eines Hibakusha (Atombombenüberlebenden), produziert, um die bemerkenswerte wahre Geschichte ihres Vaters, seine Botschaft für den Frieden und seine Vision für eine Welt ohne Atomwaffen zu veranschaulichen.

„Mein Vater sagte mir: ‚Ich möchte nicht, dass noch jemand die Qualen eines weiteren Atomkriegs durchmachen muss', und bat mich, seine Botschaft an die jüngeren Generationen in der ganzen Welt weiterzugeben", so Dr. Akiko Mikamo, Executive Producer von 8:15 Hiroshima und Autorin von 8:15 - Eine wahre Geschichte vom Überleben und Verzeihen aus Hiroshima. https://815hiroshima.com

„Die Welt ist dem Einsatz von Atomwaffen aus Verzweiflung - oder durch einen Unfall oder eine Fehlkalkulation - näher als jemals zuvor seit den frühen 1980er Jahren. Während der russische Präsident Putin die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat, wurde der Westen gewarnt, dass jede Einmischung in die Invasion der Ukraine ‚Konsequenzen haben wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.' Plötzlich scheint das Undenkbare wieder möglich zu sein." - Tom Nichols (The Atlantic)

Informationen zum Film 8:15 Hiroshima

Dieser hybride Dokumentar- und Erzählfilm, der auf Englisch mit japanischen Untertiteln gesprochen wird, enthält noch nie zuvor gezeigte Video- und Audioaufnahmen von Shinji Mikamo, eindrucksvolle Nachstellungen und Archivbilder, die „die Vergangenheit in die Gegenwart bringen." (Modern Times Review)

2020, Vereinigte Staaten, 50 Min.,

Direktor J.R. Heffelfinger

Ausführender Produzent Akiko Mikamo

Produzentin Nini Le Huynh

„8:15 Hiroshima hat eine große Wirkung, die unsere Menschlichkeit hervorhebt, und ich hoffe, dass sie uns einer Zukunft näher bringt, in der Konflikte gewaltfrei gelöst werden." - Peter Kuznick (Co-Autor von The Untold History of the United States mit Oliver Stone)

„Ein hochkünstlerisches Werk mit einem Gebet für den Frieden." - Asahi Familienzeitschrift

