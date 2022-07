PDFTron

PDFTron baut mit Übernahme von PDFlib seine EU-Präsenz weiter aus

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Diese Übernahme folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb des belgischen Unternehmens iText durch PDFTron; sie erweitert die breite internationale Plattform von PDFTron um zusätzliche sofort einsetzbare Funktionen.

PDFTron Systems Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für digitale Inhalte für Softwareentwickler hat das deutsche Unternehmen PDFlib GmbH mit Sitz in München übernommen, einen innovativen Entwickler von dynamischer, serverseitiger Technologie zur PDF-Erstellung. Seit PDFlib 1997 ins Leben gerufen wurde hat sich seine wichtigste PDF-Produktfamilie in tausenden von Anwendungen und Entwicklungsumgebungen bewährt, darunter die bekannter internationaler Marken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Produktion und Cloud Computing für Unternehmen.

Mit der Übernahme von PDFlib unternimmt PDFTron zum zweiten Mal in drei Monaten einen wichtigen Schritt in Europa, nach der Übernahme des führenden Anbieters von Open Source-PDF-Technologie iText im April 2022.

Mit dem ausgereiften Toolkit für die PDF-Verarbeitung von PDFlib stärkt PDFTron seine Position als führender internationaler Technologieplattform-Anbieter für Entwickler und Endnutzer von Lösungen zur Dokumentenverarbeitung. Die Spezialisierung von PDFlib auf PDF-Funktionen für Unternehmen, einschließlich der Unterstützung für mehrsprachige Texte, stellt eine hervorragende Ergänzung zur Technologieplattform von PDFTron dar. Das robuste und sichere Produktangebot von PDFlib wird die bestehenden APIs zur Dokumentenerstellung von PDFTron bereichern. Darüber hinaus wird das überaus erfahrene Entwicklungsteam von PDFlib dabei helfen, die Forschung & Produktentwicklung von PDFTron in ergänzenden Bereichen der Dokumentenbearbeitung, der Automatisierung von Dokumentenprozessen und der intelligenten Dokumentenverarbeitung zu beschleunigen.

Thoma Bravo, eine der größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt, hat im Mai 2021 eine strategische Investition in PDFTron getätigt und damit in einer Schlüsselrolle zu der Ermöglichung der jüngsten Akquisitionen beigetragen.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den internationalen Teams von PDFTron, und gemeinsam werden wir auch weiterhin hochleistungsfähige Dokumentenlösungen für Unternehmenskunden liefern", sagt Thomas Merz, Geschäftsführer und Gründer von PDFlib. „Dank der Kombination unserer Angebote und unseres Know-how können Entwickler und ihre Unternehmen vom größtmöglichen Angebot an branchenweit führenden Lösungen profitieren. Im Rahmen unserer gemeinsamen Anstrengungen mit PDFTron wird das Team von PDFlib auch weiterhin hochmoderne Serverprodukte entwickeln, die reichhaltige PDF-Funktionen bieten, kompatibel mit einer breiten Palette an Entwicklungstools und auf dem breitesten möglichen Spektrum an Computerplattformen."

„Die umfangreiche Erfolgsgeschichte von PDFlib bei der Entwicklung einzigartiger, serverseitiger Lösungen deckt sich fast mit unserer eigenen Geschichte in der Entwicklung von SDK-Funktionen für Dokumente", sagte Cassidy Smirnow, CEO von PDFTron. „Die Übernahme von PDFlib ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir durch Partnerschaften einen unerreichten Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Durch die Partnerschaft mit PDFlib werden wir noch besser darin, Entwicklern das sicherste und funktionsreichste Fundament zu liefern, auf dem sie ihre Pläne umsetzen und Lösungen entwickeln können, die herausragende Produktivität, Automatisierung und tolle Erfahrungen mit allen wichtigen Plattformen und Formaten für digitale Inhalte liefern."

PDFTron erhielt Beratung zur Transaktion von KPMG US, Hengeler Mueller, Choate Hall & Stewart sowie Crosslake Technologies. Thomas Merz wurde beraten von der Firma Peters, Schönberger & Partner mit Sitz in München.

Über PDFTron PDFTron ist ein führender internationaler Anbieter von hochleistungsfähiger Technologie zur Dokumentenverarbeitung für Erstausrüster- und Unternehmenskunden in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Das marktführende SDK von PDFTron treibt die digitale Transformation voran und ermöglicht Software-Anwendungen der nächsten Generation, mit Funktionen für dynamische Anzeige, Kommentierung, Verarbeitung und Konvertierung sowie erweiterten Funktionen wie Dokumentenverständnis, Datenextraktion und dem Schwärzen vertraulicher Informationen. Die PDFTron-Technologie unterstützt alle wichtigen Plattformen und dutzende unterschiedlicher Dateitypen. Dies umfasst die Unterstützung von PDF, MS Office und CAD-Formaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdftron.com.

Über PDFlib Die PDFlib GmbH wurde im Jahr 1999 gegründet und konzentriert sich voll und ganz auf die PDF-Technologie. Kunden nutzen ihre Produkte sogar schon seit 1997, denn PDFlib war die erste Entwickler-Bibliothek, die eine sofortige PDF-Erstellung ermöglichte. Im Jahr 2006 wurde PDFlib zu einem der Gründungsmitglieder der PDF Association (zuvor als PDF/A Competence Center bekannt). Das Unternehmen verfolgt Entwicklungen und Markttrends aufmerksam, wie z. B. die für PDF geltenden ISO-Normen. Die Produkte der PDFlib GmbH werden weltweit vertrieben. Wichtige Märkte sind dabei Europa, Nordamerika und Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdflib.com.

PDFTron, Brad Tollefsen, btollefsen@pdftron.com; Thoma Bravo Communications, Megan Frank, 212-731-4778, mfrank@thomabravo.com; PDFlib, Petra Porst, pp@pdflib.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854679/PDFTron_Acquires_PDFlib_Press_Release___Blog.jpg

Original-Content von: PDFTron, übermittelt durch news aktuell