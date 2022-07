FPT Software Europe

FPT Software feiert zehnjähriges Jubiläum und kündigt europaweite Expansionspläne an

Im Jubiläumsjahr kündigt der IT- und Softwaredienstleister neben Expansionsplänen auch eine Namensänderung an

Der IT- und Softwarekonzern FPT gibt anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums auf dem europäischen Markt seine Neufirmierung unter dem Namen FPT Software Europe bekannt. Mit der Namensänderung kündigt der IT-Dienstleister mit Wurzeln in Vietnam seine Ambitionen an, zur gefragtesten Anlaufstelle für Unternehmen in ganz Europa zu werden, wenn es um die digitale Transformation geht. Durch die kontinuierliche Optimierung des technologischen Know-hows unterstützt das Unternehmen bereits heute europaweit Kunden bei der Cloud-Migration etwa im SAP-Umfeld, beim Aufbau von Datenplattformen und anderen unternehmensweiten Programmen zur digitalen Transformation. Gesteuert werden alle Projekte und Geschäfte weiterhin vom europäischen Hauptsitz in Essen.

Gerade der Erfolg auf dem deutschen Markt liefert die Basis, um in andere Märkte vorzudringen. Dabei ist der Vorsatz des Unternehmens: stetiges Wachstum. Trotz komplizierter Pandemiejahre konnte FPT, mit einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent, diesem Ziel gerecht werden. Als weiteren Meilenstein feiert FPT Europe in diesem Zug die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in Dänemark und den Niederlanden. Zugleich wird FPT Software Europe sein Angebot in zukunftsträchtigen Segmenten weiter ausbauen, etwa im Bereich Data Analytics und in der Implementierung von Lösungen rund um ServiceNow.

Ein europaweites Partner- und Kundennetzwerk mit über 50 Unternehmen

In den vergangenen Jahren hat FPT Software Europe ein internationales Netzwerk etabliert, in dem Offshore-Teams in Ländern wie Vietnam, den Philippinen und Nearshore-Teams in der Slowakei und der Tschechischen Republik bei Bedarf eng verzahnt die Anforderungen der Kunden lückenlos erfüllen. Zu letzteren zählen zahlreiche namhafte, international tätige Unternehmen. FPT unterstützte beispielsweise E.ON in Sachen SAP-Transformation, Airbus bei der Aufsetzung ihrer Datenplattform Skywise oder Allianz bei der Implementierung von Fintech. Auch Microsoft, Panasonic, Sony, Schaeffler, Bayer, Honda und viele weitere Konzerne vertrauen bei Digitalisierungsprojekten auf die Expertise des Unternehmens. Im Zuge der Internationalisierung zahlreicher Wirtschaftsbereiche hat sich der erfolgreiche Kurs der vergangenen Dekade immer mehr zu einem Geschäftsmodell entwickelt, das neben dem deutschen Markt auch weitere europäische Länder adressiert. Gemäß dem Motto "Wir sind dort, wo unsere Kunden sind" baut FPT seine Marktpräsenz auch in den kommenden Jahren beispielsweise in Belgien weiter aus, um noch näher am Kunden sein und ihre Anfragen unverzüglich bedienen zu können.

Was für ein enormes Potenzial im Geschäftsmodell von FPT steckt, lässt sich anhand eines besonderen Meilensteins verdeutlichen: Im Jahr 2018 hat FPT einen Vertrag im Gesamtwert von mehr als 100 Millionen US-Dollar mit innogy SE abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns RWE. Darin ist vorgesehen, dass FPT dem Kunden bis 2024 Technologielösungen aus den Segmenten SAP, dem Internet of Things (IoT) sowie anderen Plattformen für die digitale Transformation bereitstellt.

FPT Software Europe hilft seinen Kunden bei der Lösung drängender Herausforderungen im Rahmen der digitalen Transformation mit einem großen globalen Pool an IT-Ressourcen und mithilfe innovativer Ansätze. Dazu zählt beispielsweise "Digital Kaizen", ein Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, einen klaren Fahrplan zu definieren und somit die wichtigsten Grundsteine für den Beginn ihrer digitalen Transformation zu legen, um so Misserfolge zu vermeiden und schnelle Erfolge zu erzielen.

Le Hai, CEO bei FPT Software Europe, erklärt: "Die Dynamik der vergangenen zehn Jahre war beeindruckend und verleiht Schwung für das, was kommt. Im Namen aller Mitarbeiter möchte FPT Software Europe sich bei allen Geschäftspartnern, Kunden sowie der Presse bedanken und blickt zuversichtlich auf die zukünftige Zusammenarbeit."

Über FPT Software Europe:

FPT Software Europe mit Sitz in Essen, Deutschland ist Teil der FPT Corporation, einem Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, der mit 36.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Milliarden US-Dollar erzielt. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), Künstliche Intelligenz (KI), IoT (Internet of Thing), Datenanalyse, Mobilität, Cloud, Managed-Services und Testing. FPT Software bedient weltweit mehr als 700 Kunden, darunter 100 Fortune-500-Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Banken und Finanzen, Kommunikation, Medien und Dienstleistungen, Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Fertigung, öffentlicher Sektor, Technologie usw. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen FPT Europe ist Technologiepartner von 50 führenden Unternehmen, darunter RWE, Allianz, Siemens, Schaeffler, Airbus und Carlsberg. Weitere Informationen unter: www.fpt-europe.de.

