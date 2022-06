EasyWay

EASYWAY SETZT EINEN NEUEN STANDARD FÜR DAS MESSAGING IM GASTGEWERBE

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

EasyWays revolutionärer KI-basierter Messaging-Assistent, Magic Spell, hilft Hotels dabei, professioneller zu kommunizieren, Rechtschreibfehler zu vermeiden und die Stimme ihrer Marken in allen Sprachen zu verbessern

EasyWay - die ultimative Hotelplattform für kontaktlose Guest Journeys - hat die Markteinführung von Magic Spell angekündigt. Dieser integrierte Schreibassistent stärkt die Position von EasyWay als Marktführer im Bereich der Hospitality-Technologie. Hotels können damit ihre Kommunikation standardisieren und ein einheitlicheres Gästeerlebnis schaffen.

Magic Spell ist ein KI-gestützter Messaging-Assistent und Bestandteil der EasyWay-Plattform. Hotelmitarbeiter, die in Echtzeit auf Gäste antworten, erhalten damit automatisch Vorschläge für bessere Grammatik und Formulierungen und können auf diese Weise professioneller schreiben und Rechtschreibfehler vermeiden. Das mehrsprachige Tool erkennt automatisch die Sprache des Schreibers und bietet eine Vielzahl von Antworten an. Dies ist ein großes Plus für die Kundenbeziehung.

Die Entwickler von Magic Spell sind bestens mit typischen Inhalten im Gastgewerbe und der entsprechenden Semantik vertraut und verwenden fortschrittliche KI, um schnelle Antworten zu generieren, die für alle Situationen im Gästebetrieb geeignet sind. Durch die Echtzeit-Schreibhilfe, die EasyWay Hotels bei der Nachrichtenübermittlung an Gäste bereitstellt, kann eine größere Standardisierung der Kommunikation im Gastgewerbe erzielt werden.

Mithilfe einer automatischen Erkennung von Bedeutung, Absicht und Sprache schlägt der Schreibassistent informelle oder formelle Formulierungen sowie kürzere oder längere Formulierungen vor, die es Hotels erlauben, effektiver mit ihren Gästen zu kommunizieren. Dadurch, dass alle Mitarbeiter mit der gleichen Stimme sprechen, wird die Markenidentität gestärkt und ein einheitliches Gästeerlebnis von Anfang bis Ende gewährleistet. Das Tool erkennt automatisch Grammatik- und Rechtschreibfehler, sodass die Mitarbeiter schnell und fehlerfrei antworten können.

Da die EasyWay Messaging-Plattform für Hotels auch die Stimmung der Gäste mithilfe von maschinellem Lernen ermittelt, können Hotels mit Hilfe von KI die perfekten Antworten erstellen, um Probleme in Echtzeit zu entschärfen und positive Kundenbewertungen zu erhöhen.

„Wir freuen uns, einen Messaging-Assistenten auf den Markt zu bringen, der es Hotels ermöglicht, effektiv zu kommunizieren und mit einer einheitlichen Markenstimme aufzutreten. Magic Spell ist einmalig in seiner Art, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hotelbranche", sagte Roy Friedman, CEO und Mitbegründer von EasyWay.

„Formulierungs- und Grammatikvorschläge in Echtzeit ermöglichen es Hotels, professioneller zu schreiben, ihr Serviceniveau zu standardisieren, durchdachter zu antworten und fehlerfrei zu kommunizieren. Dadurch können Hotels ihre Gäste besser bedienen und in allen Sprachen den Ruf ihrer Marke pflegen."

Der KI-Schreibassistent ist immer im Einsatz und garantiert dadurch Hotels einen vereinheitlichten Servicestandard. Die EasyWay-Plattform verbindet sich nahtlos mit allen Direct Messaging-Apps, einschließlich WhatsApp, SMS und WeChat. Hotels, die sich für diese historische Innovation im Gastgewerbe interessieren, können unter easyway.ai eine Demo anfordern.

Informationen zu EasyWay

EasyWay ist eine End-to-End Guest Journey Plattform, die es Hotels ermöglicht, die gesamte Guest Journey an einem Ort zu personalisieren und zu verwalten.

Die in Tel Aviv ansässige Technologie-Plattform für Hotels ermöglicht die automatische Einbindung von Gästen über ihre bevorzugte Messaging-App, und hilft Hotels, ihren Gewinn zu steigern. Die EasyWay-Plattform ermöglicht Gästen eine sofortige Verbindung über WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger und mehr und bietet Zwei-Wege-Übersetzung in Echtzeit für über 100 Sprachen.

EasyWay wurde bei den HotelTechAwards 2022 zur besten Lösung für kontaktloses Einchecken gekürt und war Finalist in den Kategorien „Best Guest Messaging Software" und „Best Live Chat & Chatbot" von HotelTechReport.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1850427/Magic_Spell.jpg

Original-Content von: EasyWay, übermittelt durch news aktuell