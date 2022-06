SHL Telemedicine Ltd.

Ehemaliger Premierminister von Israel, Ehud Barak wird zum Co-VR-Präsident und führenden Partner für das globale Wachstum von SHL nominiert

Tel Aviv, Israel und Zürich (ots/PRNewswire)

SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizin­lösungen, publiziert die Nomination von Ehud Barak zum Co-VR-Präsidenten.

Ehud Barak, zukünftiger Co-VR-Präsident von SHL: "Ich freue mich, dem Führungsteam von SHL beizutreten. Infolge des globalen Wandels hat sich die Telemedizin zum Standard in der medizinischen Versorgung entwickelt. SHL verfügt über eine bewährte Technologie, Know-how, Erfahrung und strategische Zusammenarbeit mit grossen Gesundheitseinrichtungen wie Mayo Clinic, CVS und Henry Schein in den USA sowie AOK Bayern und BARMER in Deutschland. SHL ist gut positioniert, um das Leben vieler Patienten weltweit und die Art und Weise, wie medizinische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, zu verbessern. Ich beabsichtige, mich an der Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie von SHL namentlich in den USA und in Deutschland zu beteiligen und generell im Führungsteam von SHL mitzuwirken."

Yariv Alroy, VR-Präsident von SHL: "SHL begrüsst Ehud Barak und freut sich über die Nomination zum Co-VR-Präsidenten von SHL. Wir sind überzeugt, dass das Engagement von Ehud Barak unsere globale strategische Vision unterstützen wird."

Die Anstellungsbedingungen von Ehud Barak werden einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre ("a.o. GV") zur Genehmigung vorgelegt, die in den nächsten Tagen einberufen wird. Nach der Genehmigung der Bedingungen durch die a.o. GV wird der Verwaltungsrat den neuen Co-VR-Präsidenten ernennen.

Über SHL Telemedicine SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter http://www.shl-telemedicine.com.

