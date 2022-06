CKE Restaurants Holdings, Inc.

Carl's Jr. Australia kündigt Partnerschaft mit UFC an

Carl's Jr. wird bis Ende 2022 der offizielle Burger der UFC in Australien und Neuseeland sein

CKE Restaurants Holdings, Inc., die Muttergesellschaft von Carl's Jr. ®, und die UFC, die weltweit führende Organisation für gemischte Kampfsportarten, schließen sich zu einer K.O.-Partnerschaft zusammen, die zwei renommierte, globale Marken zusammenbringt.

Carl's Jr., bekannt für seine kühnen, köstlichen Burger, startet eine umfassende kreative Kampagne mit einer Mischung aus lokalen und nationalen Medien über traditionelle und digitale Kanäle, einschließlich sozialer Medien und Printmedien. Später in diesem Jahr wird ein von der UFC inspirierter Burger in limitierter Auflage auf den Markt kommen, um diese kultige Partnerschaft zu feiern. Die Kunden haben außerdem die Chance, bis Dezember 2022 an der Verlosung verschiedener Preise teilzunehmen, darunter Zugang zu UFC-Event-Hospitality und Ticketing, UFC-Fight-Pass-Abonnements, UFC-Geschenkkarten, Carl's Jr.-Produkte und andere Preise.

„Wir freuen uns, dass Carl's Jr. Australia der „Offizielle Burger der UFC" ist." Die UFC und Carl's Jr. sind zwei globale Kraftpakete, und diese Partnerschaft wird es beiden Marken ermöglichen, neue Zielgruppen zu erschließen", so Mike Woida, President of International bei CKE Restaurants Holdings. „Während wir unser Geschäft in Australien weiter ausbauen, freuen wir uns darauf, UFC-Fans in der Region und auf der ganzen Welt unsere köstlichen Burger anbieten zu können."

Um die Spannung im Vorfeld der allerersten UFC Fight Night in Paris zu steigern, verlost Carl's Jr. Australia ein ultimatives Preispaket unter den Kunden - eine VIP-Reise zu einem UFC-Event in Las Vegas. Weitere Details werden im Laufe des nächsten Monats über die sozialen Kanäle von Carl's Jr. Australia und die sozialen Kanälen von UFC ANZ bekannt gegeben, also bleiben Sie dran.

„Wir sind hocherfreut, mit einer so kultigen und beliebten Marke wie Carl's Jr. Australia zusammenzuarbeiten und sie als unseren ersten offiziellen Schnellrestaurant-Partner in der ANZ-Region willkommen zu heißen", erklärte Nick Smith, Vice President of Global Partnerships, UFC. „Ähnlich wie UFC erkennt Carl's Jr. die Trends und Wachstumschancen in dieser Region, und wir freuen uns darauf, neue Zuschauer und Fans in dieser Kategorie anzusprechen."

Mit individuell gestalteten, kreativen Co-Branding-Produkten können die Gäste einen Vorgeschmack auf die UFC genießen und den neuesten Star im Achteck feiern!

Folgen Sie Carl's Jr. Australia und UFC ANZ in den sozialen Medien für die neuesten Nachrichten und Sonderangebote. Twitter: @CarlsJrAU und @UFCANZ Instagram: @CarlsJrAU und @UFCANZ Facebook: www.facebook.com/CarlsJrAU

Informationen zu CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE"), ein privates Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, in den Vereinigten Staaten, betreibt mit Carl's Jr. und Hardee's zwei beliebte regionale Marken, die für einzigartige Premium- und innovative Menüangebote wie 100 Prozent Black Angus Thickburgers®, Freshly Baked Biscuits und Hand-Breaded Chicken Tenders™ bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international verfügen Carl's Jr. Restaurants LLC und Hardee's Restaurants LLC über fast 4.000 Franchise- oder firmeneigene Restaurants in 44 US-Bundesstaaten und über 35 internationalen Märkte und US-Überseegebieten. Für weitere Informationen über Carl's Jr. Australia besuchen Sie bitte https://carlsjr.com.au/. Für Informationen über CKE besuchen Sie bitte https://ckefranchise.com/ oder die Markenseiten unter www.carlsjr.com und www.hardees.com.

Informationen zu UFC®

Die UFC® ist die weltweit führende Mixed-Martial-Arts-Organisation (MMA) mit mehr als 688 Millionen Fans und 198 Millionen Social-Media-Followern. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der prestigeträchtigsten Arenen der Welt und sendet an fast 900 Millionen TV-Haushalte in mehr als 170 Ländern. Auf der Liste der UFC-Athleten stehen die besten MMA-Athleten der Welt, die mehr als 75 Länder vertreten. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS®, einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsport. Die UFC ist im Besitz des globalen Sport- und Unterhaltungsunternehmens Endeavor und hat ihren Hauptsitz in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com und folgen Sie der UFC auf Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849452/UFC_Carls_Jr_Dual.jpg

