Ministerium für Kultur: Moldawien engagiert sich für die Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusindustrie in Partnerschaft mit GSTC

Moldawien hat durch seine jüngste Partnerschaft mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) einen wichtigen Schritt im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche getan. Durch die Förderung der Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien des GSTC wird sichergestellt, dass der Tourismussektor Moldawiens den höchsten globalen Standards für nachhaltigen Tourismus entspricht. Dieses Engagement wurde durch die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens zwischen dem moldawischen Kulturministerium, der staatlichen Behörde, die den Tourismussektor koordiniert, und GSTC bestätigt. Dieses Partnerschaftsabkommen schafft einen Kooperationsrahmen für die Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusindustrie in Moldawien.

Moldawien, ein kleines Land in Osteuropa, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, hat ein beträchtliches Potenzial, sich zu einem nachhaltigen Tourismusziel zu entwickeln. Die jüngsten Investitionen und Entwicklungen im Wein- und Landtourismus des Landes haben zu einer Reihe neuer Tourismusprodukte geführt, die das einzigartige kulturelle, kulinarische, wein- und abenteuerbezogene Reisepotenzial Moldawiens hervorheben. Der Schwerpunkt der moldawischen Tourismusstrategie liegt auf der Erhaltung der authentischen Kultur des Landes und der Entwicklung des Tourismus in den ländlichen Gemeinden, was bereits eine starke Grundlage für die Nachhaltigkeit darstellt.

Randy Durband, CEO von GSTC, erklärte: „Die in Moldawien unterzeichnete Verpflichtung zur Nachhaltigkeit wird durch die Zusammenarbeit des öffentlichen und des privaten Sektors bei der Entwicklung nachhaltiger Managementrichtlinien unterstützt, die auf verschiedene Formen des Tourismus anwendbar wären. Die moldawische Tourismusindustrie wird von der Expertise und Unterstützung des GSTC profitieren, um ein angemessenes Gleichgewicht in der Entwicklung des Sektors zu erreichen und seine langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten."

Der Kulturminister der Republik Moldau, Sergiu Prodan, fügte hinzu: „Moldau ist ein aufstrebendes Tourismusziel, das von der Pandemie und dem Krieg in der Region dramatisch betroffen ist. Das Resilienz-Paradigma sowie das Entwicklungs- und Erholungsmodell können jedoch nur auf den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung beruhen, indem man sich verpflichtet, die Umwelt und das kulturelle Erbe zu schützen und zu verbessern und gleichzeitig den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen für die lokalen Gemeinschaften zu maximieren. Jeder kann Moldawien jetzt virtuell auf der Plattform 360.moldova.travel erkunden."

Als weiteres Zeichen für das Engagement Moldawiens, ein nachhaltiges Reiseziel zu werden, wurde der Nationale Verband für Einreise- und Inlandstourismus von Moldawien (ANTRIM), der den privaten Sektor im Tourismus vertritt, kürzlich Mitglied des GSTC. Gemeinsam werden wir Moldawiens Tourismusunternehmen, Regierungsbehörden und Reiseziele dabei unterstützen, die weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsstandards des GSTC einzuhalten.

