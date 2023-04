Wemade Co., Ltd

Wemade und MISA wollen gemeinsam die Gaming-Branche von Saudi-Arabien unterstützen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Wemade, der südkoreanische Spieleentwickler hinter der globalen Blockchain-Gaming-Plattform WEMIX PLAY gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem saudi-arabischen Investitionsministerium (MISA) bekannt. Die Vereinbarung wird sich auf die Entwicklung und das Wachstum des Glücksspiel- und Blockchain-Sektors in Saudi-Arabien konzentrieren.

MISA arbeitet mit internationalen Unternehmen zusammen, um Investitions- und Expansionsinitiativen in Saudi-Arabien zu rationalisieren. Im Rahmen der Vision 2030, die sich auf die Diversifizierung der energiebasierten Wirtschaft des Landes konzentriert, zielt das Ministerium darauf ab, durch eine Vielzahl von Dienstleistungen und ein Netzwerk an führende Akteure im lokalen Ökosystem Geschäftsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen im Land zu fördern.

Wemade nahm im November 2022 am Saudi-Korea Investment Forum teil, wo Treffen mit dem saudi-arabischen Investitionsminister Khalid A. Al-Falih und anderen saudischen Regierungsbeamten abgehalten wurden. Im Anschluss an den Besuch von Minister Al-Falih, stieg das Interesse Saudi-Arabiens an Wemade und führte zu einer Partnerschaft mit Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group, und zu offiziellen Treffen, die während der Technologiekonferenz LEAP stattfanden. Wemade und Nine66 erkunden gemeinsam verschiedene Programme, die unter anderem auf Schulungen, Bildungsinhalte, Lokalisierung von Spielen und Sponsoring regionaler Veranstaltungen abzielen.

„Die Absichtserklärung und die Partnerschaft mit MISA stellen einen bedeutenden Meilenstein für die Expansionspläne von Wemade in Saudi-Arabien dar", so Henry Chang, CEO von Wemade. „Sie demonstrieren unsere nachhaltigen Ambitionen, mit führenden strategischen Partnern in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA-Region) zusammenzuarbeiten."

Im Januar richtete Wemade Niederlassungen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein und plant eine enge Zusammenarbeit mit örtlichen Projekten und Unternehmen. Durch diese umfassende Partnerschaft werden Wemade und MISA zusammenarbeiten, um die Gaming-Branche in Saudi-Arabien zu beschleunigen und die Ambition des Königreichs zu unterstützen, bis zum Jahr 2030 ein weltweites Zentrum der Gaming-Industrie zu werden.

Ein Vertreter von MISA kommentierte: „Wir sind über den Fortschritt von Wemade bei der Erweiterung seiner Aktivitäten in Saudi-Arabien begeistert und freuen uns darauf, die Präsenz von Wemade durch die Verbindung mit strategischen Partnern in der Branche weiterhin zu unterstützen. Dieser Fortschritt wäre ein weiterer Schritt zur Erreichung des nationalen Ziels, ein Zentrum für Gaming und E-Sport in Übereinstimmung mit der National Gaming and Esports Strategy zu werden."

Informationen zu Wemade

Das in Korea ansässige Unternehmen Wemade ist ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und führt ein Umdenken der Spielebranche in Richtung Blockchain-Technologie an, das einzigartig für diese Generation ist. Mit seiner Tochtergesellschaft WEMIX möchte Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie durch den Aufbau eines erfahrungsbasierten, plattformgestützten und serviceorientierten Mega-Ökosystems beschleunigen. Dieses Ökosystem bietet ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und benutzerfreundlichen Web3-Diensten für alle.

