Wemade und Matter Labs unterzeichnen Partnerschaft als Teil von WEMIX PLAY's vollwertiger Expansion auf Ethereum

San Francisco, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Schließt sich den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Consumer Tech, Unterhaltung und Konsolen-, Handy- und PC-Spiele an - Amazon Web Services, Google und Meta sind Diamantsponsoren auf der GDC 2023, die unter dem Motto „The Future of the Industry" steht. Der in Korea ansässige globale Spielegigant ...

mehr