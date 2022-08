Wemade

Wemade organisiert Event zum 1. Jahrestag des MIR4 Global Service!

Ab heute (dem 23.) finden „Divine Dragon's Blessing", Jagd- und Präsenzveranstaltungen statt

Ausweitung der Kommunikation mit den Nutzern durch offizielle MIR4-Veranstaltungen der Gemeinschaft

Einführung neuer Server, die nur von NFT-Spielfiguren betreten werden können, um eine angenehme Spielumgebung zu schaffen

Wemades Meisterwerk MMORPG MIR4 wird Events zur Feier des 1. Jahrestags seines globalen Dienstes veranstalten.

Das Event „Divine Dragon's Blessing" läuft ab heute (dem 23.) einen Monat lang. Alle Spieler, die beim Kombinieren von Gegenständen wie Drachenmaterialien, Spirit Stones und Skill Tomes gescheitert sind, erhalten die Möglichkeit, es erneut zu versuchen.

Teilnehmer an der Präsenzveranstaltung können bis zu zwei Eintrittskarten erhalten. Die Benutzer können aus den Gegenständen, bei deren Kombination sie gescheitert sind, ein Feld mit dem höchsten Wert auswählen und es erneut versuchen.

Außerdem wird zwei Wochen lang eine Jagdveranstaltung stattfinden. Die Spieler können Monster jagen und als Tauschgegenstände „Cintamani Stones" sammeln, die bei NPCs in jeder Region gegen „Mir's Gold Coffer" eingetauscht werden können.

Wenn die Teilnehmer „Mir's Gold Coffer" erwerben, erhalten sie epische Drachenmaterialien, episches Zubehör, verschiedene Summon Tickets und eine Herausforderungskiste, die legendäre Spirit Treasures und Magic Stones enthält.

Ab dem 6. September (Dienstag) erhalten Nutzer, die zwei Wochen lang an der Aktion teilnehmen, jeden Tag eine „Rapid Growth Support Box", mit der sie die Level-Up-Geschwindigkeit erhöhen können.

In der offiziellen Community von MIR4 werden viele Veranstaltungen verfügbar sein. Das Event „Master of Customization" erlaubt es den Teilnehmern, mit Hilfe der Anpassungsfunktion im Spiel jedes beliebige Bild zu erstellen. Für die besten 4 Bilder wird ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem auch alle Nutzer, die sich an der Abstimmung beteiligen, eine Belohnung erhalten.

Ein Überraschungsevent bietet großzügige Belohnungen, die von der kumulativen Anzahl der Teilnahmen abhängen. Die Spieler müssen einfach einen Screenshot von der Ankündigung zum 1. Jahrestag machen, die 3 Tage lang nach dem Zufallsprinzip angezeigt wird.

MIR4 hat jetzt sechs neue Server, die nur von NFT-Spielfiguren betreten werden können. Diese neuen Server werden eine angenehmere Spielumgebung für die Benutzer schaffen und den Wert der NFT-Spielfiguren erhöhen.

