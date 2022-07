Aniplex Inc.

ANIPLEX: HEXE IN DER HEILIGEN NACHT REMASTER KOMMT FÜRS ENGLISCHSPRACHIGE PUBLIKUM ERHÄLTLICH

Tokio (ots/PRNewswire)

Zum ersten Mal überhaupt wird TYPE-MOONs bei den Fans beliebte Visual Novel Hexe in der Heiligen Nacht von Aniplex.Inc. dem englischsprachigen Publikum zugänglich gemacht. Seit dem überwältigenden Erfolg von Fate/Grand Order (2017 in Amerika erschienen) ist das Interesse an TYPE-MOONs einzigartigem Ansatz für das Geschichtenerzählen und das Visual-Novel-Format sprunghaft angestiegen, was zu einer enormen Nachfrage nach den Werken von TYPE-MOONs berühmtestem kreativen Kopf, Kinoko Nasu(Fate/Stay Night, Tsukihime, Fate/Grand Order), geführt hat. Als Antwort auf die unglaubliche Nachfrage von TYPE-MOON-Fans wird HEXE IN DER HEILIGEN NACHT nun ein vollständig vertontes Remaster für Nintendo Switch™ und PlayStation® 4 erscheinen.

Was ist HEXE IN DER HEILIGEN NACHT?

HEXE IN DER HEILIGEN NACHT spielt im Japan der 1980er Jahre und erzählt die Geschichte der beliebten TYPE-MOON-Figur Aoko Aozaki, die versucht, sich in der komplexen Welt der Magie zurechtzufinden, während sie gleichzeitig mit den alltäglichen Problemen einer Highschool-Schülerin zu kämpfen hat! Die Spieler erleben die spannende Entstehungsgeschichte dieses beliebten Charakters aus der Feder von Kinoko Nasu, dem berühmten Schöpfer der Fate-Reihe, selbst.

Hochauflösendes Remastering

Die wunderschöne Grafik der ursprünglichen PC-Version wird in einem spektakulären High-Definition-Format neu gemastert, um ein modernes Spielerlebnis zu schaffen, das TYPE-MOON-Fans und Neueinsteiger gleichermaßen begeistern wird! Machen Sie sich bereit für die endgültige Version eines der beliebtesten Werke von Kinoko Nasu.

Vollständig vertonter Dialog

Zusätzlich zum visuellen Update, das HEXE IN DER HEILIGEN NACHT erhalten wird, wird das Remaster neue, vollständig vertonte Dialoge enthalten. Jetzt können die Spieler jedes Wort jedes beliebten Charakters in der japanischen Originalsprache hören, vorgetragen von einer Besetzung unglaublicher Synchronsprecher.

Tiefgründige, weitreichende Erzählung

HEXE IN DER HEILIGEN NACHT bietet den Spielern eine unglaublich reichhaltige Erzählung mit einer reizenden Auswahl an Charakteren, die sie genießen können. Neben der Hauptgeschichte wird das Remaster auch zwei Nebengeschichten enthalten.

Informationen zum Produkt

Titel: HEXE IN DER HEILIGEN NACHT Herausgeber: Aniplex.Inc

Copyright: TYPE-MOON

Genre: Visual Novel

Konsole: PlayStation®4 / Nintendo Switch™

Spieler: 1

Datum der Veröffentlichung: 8. Dezember 2022

UVP: 39,99 $*

ESRB-Bewertung: M (Mature) / IARC-Einstufung: M (Mature)

*Preise können je nach Region variieren

*Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.

*„PlayStation" ist eine eingetragene Marke von Sony Interactive Entertainment Inc.

