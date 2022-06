Ariel Corporation

Ariel und Hoerbiger kündigen Partnerschaft für schmierstofffreie Kompressorlösungen für Wasserstoffmobilitätsmärkte an

Mount Vernon, Ohio (ots/PRNewswire)

Die Ariel Corporation, der weltweit größte Hersteller von trennbaren Kolbenkompressoren, und Hoerbiger, ein weltweit führender Anbieter von Kolbenkompressor-Komponenten, geben ihre Vereinbarung über die Bereitstellung von schmiermittelfreien Kompressorlösungen bekannt, die in der Lage sind, die Anforderungen des zukünftigen Wasserstoffmobilitätsmarktes in Bezug auf die Wasserstoffkompression zu erfüllen, wie z. B. öffentliche Verkehrsmittel, große Fahrzeugflotten, private Fuhrunternehmen, Züge, Boote/Schiffe und andere Anwendungen zur Fahrzeugbetankung mit hohem Volumen und hohem Druck.

Ariel und Hoerbiger haben im vergangenen Jahr zusammengearbeitet und die kombinierten Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions-, Materialwissenschafts-, Fertigungs- und Montagekapazitäten genutzt, um Kompressorlösungen anzubieten, die für viele der weltweit in der Planung oder in der Umsetzung befindlichen Projekte zur Betankung von Fahrzeugen mit hohem Volumen/Hochdruck erforderlich sind.

Hoerbiger ist damit in der Lage, verpackte Kompressorlösungen als Komponente für Hochvolumen/Hochdruck-Betankungsanlagen bereitzustellen, die jede Art von Wasserstoffquelle nutzen.

Ariel Corporation: Ariel ist der weltweit größte Hersteller von Gas-Hubkolbenkompressoren und setzt Maßstäbe in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Kundendienst. Seit 1966 hat Ariel über 65.000 Kompressoren ausgeliefert und in über 100 Ländern installiert. Die Ariel-Kompressoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen für den weltweiten Energiemarkt, den Industriegasmarkt sowie für den Transport, die Speicherung und die Lieferung von Druckgas eingesetzt. Als Hersteller von Weltrang setzt Ariel durch fachkundige Konstruktion und Fertigung, branchenführende Forschung und Entwicklung sowie einen unübertroffenen Kundendienst den Maßstab in der Branche.

HOERBIGER ist weltweit im Energiesektor, in der Prozessindustrie, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Sicherheitstechnik und in der Elektroindustrie tätig. 2021 erzielten die 5.862 Mitarbeiter an 131 Standorten in 46 Ländern einen Umsatz von 1,119 Milliarden Euro. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden in Kolbenkompressoren, Gasdurchflussreglern, Fahrzeugantrieben, Drehdurchführungen, im Explosionsschutz, in Gasmotoren und in der Automobilhydraulik eingesetzt.

