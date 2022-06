Epple Consulting GmbH

Neue Publikation rund um Führung und Vertrieb: "KOMPETENZ - das Expertenmagazin" erscheint erstmals am 01.07.2022

Bild-Infos

Download

Kornwestheim (ots)

Herausgegeben vom Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb aus Kornwestheim und Verleger Tobias Epple erscheint am 01. Juli 2022 die erste Ausgabe von "KOMPETENZ - Das Experten Magazin".

Das geballte Know-how zu Führung und Vertrieb der Partner:innen des Kompetenzzentrums wird dabei in interessanten Reportagen, Interviews, Fach- und Gastbeiträgen sowie Ratgebern an interessierte Leser*innen weitergegeben.

Dabei geht es insbesondere um die zukünftigen Herausforderungen für Führung und Vertrieb angesichts von Digitalisierung, Krisen und Agilität. Erhältlich ist KOMPETENZ - Das Expertenmagazin online ab dem 01. Juli 2022 unter www.kompetenz-dasmagazin.de.

In der ersten Ausgabe berichtet unter anderem Markus Buchmann, der zweite Vorsitzende des easyCredit-Basketball-Bundesliga-Teams MHP RIESEN Ludwigsburg, von Träumen, Erfolgen und Niederlagen und reflektiert die Rolle von Führung im Sport. Außerdem werden Cindy Dank und Edona Nurcaj, beide Teil eines Hochleistungsteams im Finanzvertrieb der LBS Südwest, als starke Frauen im Vertrieb vorgestellt und räumen bei dieser Gelegenheit mit typischen Vorurteilen auf. Wie es auch in Zeiten der Pandemie gelingt, erfolgreich zu "Netzwerken", erklärt der als "Mehrwertstratege" bekannte Autor, Speaker und Trainer David Huber mit seinem Schlüssel zum Erfolg. Und nicht zuletzt legt Dr. Peter Aschenbrenner, einer der meistgebuchten Management-Experten Deutschlands, in seinem Beitrag dar, warum digitale Führung in jedem Unternehmen notwendig ist. Darüber hinaus erwarten die Leser:innen der Erstausgabe noch viele weitere spannende Themen.

Herausgegeben wird KOMPETENZ - Das Expertenmagazin von dem Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb - einem Expertennetzwerk und -forum für Unternehmertum, Führungs- und Vertriebskultur, das von Tobias Epple als Marke seiner Epple Consulting GmbH gegründet wurde. "Lasst uns die Herausforderungen der Zukunft anpacken und mit einem offenen, konstruktiven und positiven Austausch Führung besser machen und zeigen, dass wir durch unterschiedliche Ansätze 'Krise können'", so der Gründer zu den Zielen sowohl des Forums als auch des neuen Magazins.

Erfahrung als Autor und Verleger hat Tobias Epple unter anderem bereits mit seinem Werk "ERFOLG - mal ehrlich: Wie Du im Vertrieb maximal erfolgreich wirst!" sowie durch das Mitwirken am Sammelband "Erfolg ist ...: Expertenwissen für deinen Erfolg", herausgegeben vom Expertenportal, gesammelt. Im Oktober 2022 erscheint im Metropolitan Verlag sein neues Buch "Was Elon Musk von meiner Oma lernen kann", ein Werk, das den Leser:innen durch den digitalen Dschungel helfen und die Verbindung zwischen klassischen Werten und digitalem Mindset verstärken soll.

Mit KOMPETENZ - Das Experten Magazin steht nun die erste Publikation in Magazinform bereit: "Ein sehr besonderer und emotionaler Moment für unser gesamtes Redaktions-Team", resümiert Redaktionsleiterin Bettina Allgaier.

Original-Content von: Epple Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell