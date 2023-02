Colt Data Centre Services (Colt DCS)

Colt Data Centre Services macht den ersten Spatenstich für das neue London4 Rechenzentrum in Hayes

Colt Data Centre Services erweitert sein Angebot in Großbritannien mit einem neuen Rechenzentrum in Hayes, West London

Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein führender Anbieter von globalen Hyperscale-Rechenzentrumslösungen, hat mit dem Bau seines nächsten Hyperscale-Rechenzentrums begonnen und feierte mit einem ersten Spatenstich in London den jüngsten Meilenstein des Projekts.

Das London 4 Data Centre in Hayes, West-London, wird zwei hochmoderne Rechenzentrumsgebäude und erhebliche landschaftliche Verbesserungen umfassen, die den Standort und das angrenzende Gebiet neu beleben werden. Diese Einrichtungen werden 57 MW der IT-Leistung liefern und das dritte und vierte Hyperscale-Rechenzentrum von Colt DCS in der Nähe von London kennzeichnen, das die Anforderungen großer Unternehmen und Cloud-Dienstleistungsanbieter unterstützen kann. Darüber hinaus gibt es weitere Flächen auf dem Gelände, um ein drittes 30-MW-IT-Leistungsrechenzentrum aufzubauen.

Der Schutz vor dem Klimawandel steht im Mittelpunkt des branchenführenden Nachhaltigkeitsansatzes von Colt DCS. Die Gebäude des Rechenzentrums in Hayes werden eine Reihe von Maßnahmen umfassen, die ein hohes Maß an Nachhaltigkeit gewährleisten, wie z. B. die Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie, Wärmepumpentechnologie und mit Biodiesel betriebene Notstromgeneratoren.

Das London 4 Data Centre wird der lokalen Wirtschaft durch die Schaffung von rund 230 Dauerarbeitsplätzen, 350 Arbeitsplätzen im Baugewerbe und 50 Ausbildungsplätzen einen wichtigen Impuls geben. Colt DCS ist bestrebt, in der Umgebung einen dauerhaften sozialen Wert zu schaffen, indem es mit den örtlichen Schulen zusammenarbeitet, um ein Verständnis für Arbeitsplätze im Technologiesektor zu schaffen und Wege dorthin aufzuzeigen.

Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, den ersten Spatenstich für unser neuestes Rechenzentrum in London ankündigen zu können. Wir haben während des Planungsprozesses eng mit der örtlichen Gemeinde und den Interessenvertretern zusammengearbeitet, um alle Aspekte dieser Entwicklung zu gestalten, die wirtschaftlichen Vorteile darzulegen, und um die entscheidende Rolle zu erläutern, die Rechenzentren in unserem täglichen Leben spielen, und vor allem, welche Chancen sich daraus für die örtlichen Gemeinden ergeben."

"Colt DCS wird das Rechenzentrum nach seiner Fertigstellung betreiben. Wir verstehen uns als Teil der örtlichen Gemeinde. Aus diesem Grund wollten wir diesen wichtigen Moment mit allen wichtigen Interessengruppen teilen, mit denen wir auf diesem Weg zusammengearbeitet haben, einschließlich örtlicher Schulen und anderer Nachbarn, mit denen wir langfristige Partnerschaften aufbauen, um in der Gegend einen sozialen Mehrwert zu schaffen. Dies ist wirklich eine spannende Reise für uns alle", fügte Richard Wellbrock, VP Real Estate bei Colt DCS, hinzu.

