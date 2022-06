Flamingo Group

Die vietnamesische Flamingo Group räumt bei prestigeträchtigen internationalen Immobilienpreisen ab

Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 sowohl von der IPA als auch von den BCI Asia Awards ausgezeichnet

Die Flamingo Holding Group (Flamingo Group), ein wichtiger Akteur in der Immobilienbranche sowohl in Vietnam als auch auf der ganzen Welt, ist bei den renommierten International Property Awards (IPA) 2022 als Gewinner in zwei wichtigen Kategorien hervorgegangen. Die Flamingo Group ist auch das einzige vietnamesische Unternehmen, das bei den BCI Asia Awards 2022 zwei Mal ausgezeichnet wurde.

Auf der Veranstaltung der IPA 2022 am 23. Juni in London übertraf die Flamingo Group Hunderte von renommierten Immobilienentwicklern weltweit. Es wurde als das Projekt mit der besten Landschaftsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum und der besten Komplexarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum für das Flamingo Hai Tien in Thanh Hoa, einem Investitions-Hotspot in Vietnam, ausgezeichnet.

Die Flamingo Group wurde mit der Aufgabe betraut, das Modell der Luxus-Resort-Immobilien zu erneuern, und erhielt von der Fachjury großes Lob für ihre grüne Architektur und ihren einzigartigen „Forest in the Sky"-Stil. Außerdem wurde das Projekt Flamingo Hai Tien nach dem Vorbild von Ibiza - der größten Partyinsel der Welt - entwickelt. Das Ergebnis ist ein Villenparadies mit zahlreichen Unterhaltungs- und Gastronomieangeboten, das sich kilometerweit erstreckt.

Der IPA, der seit fast 30 Jahren im Vereinigten Königreich verliehen wird, gilt als einer der renommiertesten jährlichen Immobilienpreise der Welt und wird oft als Garant für hervorragende Qualität im globalen Immobilienmarkt angesehen.

Die Flamingo Group wurde bei den BCI Asia Awards 2022, die am 30. Juni verliehen werden, gleich doppelt ausgezeichnet: Sie gewann in zwei Kategorien: Top 10 Developer 2022 und IDA Interior Design Award 2022 für das Projekt Flamingo Cat Ba, das erste vietnamesische Unternehmen, das diese Auszeichnungen erhält.

„Neben dem nachhaltigen Gewinnfaktor und dem höchsten Standard eines 5-Sterne-Resorts ist das Design von Flamingo auch mit der immerwährenden Philosophie mit der Natur verbunden. Wir wenden diese Philosophie bei der architektonischen Gestaltung, der Renovierung von Grünflächen und der Anwendung grüner Technologie im Betrieb an, wodurch wir uns von der Masse abheben und die ‚Flamingo-Identität' in den Herzen unserer Kunden und Partner verankern", erklärte Truong Xuan Quy, Generaldirektor von Flamingo Land Business JSC, einer Tochtergesellschaft der Flamingo Group.

„Projekte in Dai Lai - Vinh Phuc, Cat Ba - Hai Phong, Hai Tien - Thanh Hoa werden alle den schnellsten Zugang zu den strengen Standards der weltbekannten 5-Sterne-Resorts haben", fügte er hinzu.

Die BCI Asia Awards werden seit 2005 jährlich verliehen, wobei die BCI Media Group und ihre Juroren dazu beitragen, einen Überblick über die Architektur- und Bauindustrie in der Region zu geben, indem sie die verschiedenen Architekten und Entwickler auszeichnen. Sie haben den vietnamesischen Markt erheblich beeinflusst.

Informationen zur Flamingo Group

Die 1996 gegründete Flamingo Group hat sich mit exponentiellem Wachstum in zahlreichen Branchen ständig weiterentwickelt: Freizeit, Immobilien, Tourismus, Gastgewerbe, Bauwesen, Architektur usw.

Motiviert durch den ehrgeizigen Wunsch vietnamesischer Marken, mit Produkten und Dienstleistungen von Weltklasse internationale Reichweite zu erlangen, ist die Flamingo Group heute als führender Bauträger für Freizeitimmobilien und Gastgewerbe in Vietnam und der umliegenden Region anerkannt, mit einer Reihe renommierter Projekte und einer Ruhmeshalle mit 65 angesehenen nationalen und globalen Auszeichnungen.

Weitere Informationen über die Flamingo Group sind auf der Website des Unternehmens zu finden: https://flamingoholdinggroup.vn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846141/anhcatba.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846142/anhthanhhoaok.jpg

