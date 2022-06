Era of Conquest

Endlich veröffentlicht! Das neueste Game Masterpiece Era of Conquest erhält im Juli einen globalen Early-Access-Test

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das lang erwartete Strategiespiel Era of Conquest, das über ganz Festlandchina hinwegfegte, enthüllte endlich seine globale Version. Der Global Server wird gleichzeitig auf mehreren Terminals weltweit veröffentlicht und ist bestrebt, einen "weltweiten Wettbewerb" für alle Spieler über mehrere Plattformen hinweg zu schaffen. Wir werden Mitte Juli 2022 den Global Server Beta Test starten.

Era of Conquest ist das neueste Meisterwerk, das vom 4399-Eliteteam entwickelt wurde und mehr als drei Jahre gedauert hat. Es erzählt die epische Geschichte einer Gruppe gefallener Lords aus verschiedenen Zivilisationen, die um des Bündnisses und der Ehre willen zum Ruhm auf dem Kontinent Terra zurückkehren. Durch beschworene historische Legenden, das Sammeln spezieller Korps und das Bilden von Partnerschaften stärkten die Lords die Macht ihrer Clans, das Territorium unter dem Nebel zu erkunden und zu erweitern. Das ultimative Ziel der Lords ist es, jeden Feind zu besiegen und schließlich gemeinsam mit Millionen von Verbündeten das stärkste Königreich aufzubauen!

Era of Conquest überschwemmte das chinesische Festland

Era of Conquest startete am 29. Dezember 2021 auf dem chinesischen Festland. Innerhalb von zehn Tagen eroberte es das chinesische Festland und wurde zu einem „Belagerungs"-Wahn. Es belegte Platz 1 in den Download-Charts und den Top 5 der Brutto-Charts auf dem chinesischen Festland und wurde mehrmals von Apple Today vorgestellt. Der einzigartige Strategiemechanismus und die Vielfalt der Kombinationen militärischer Fähigkeiten machten es überhaupt erst so beliebt und gewannen auch das Lob von Millionen von Spielern.

Globale Server erobern gemeinsam

Era of Conquest wird datenübergreifend auf allen Plattformen verfügbar sein. Sie können nahtlos auf Mobiltelefonen, Computern und Konsolen in mehr als 200 Ländern und Regionen spielen. Darüber hinaus unterstützt Era of Conquest die KI-Übersetzung von 19 Sprachen, darunter Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Arabisch usw. Die Kommunikation mit Spielern weltweit wäre also einfach. Era of Conquest wird Ihnen ein „weltweites Wettkampferlebnis" bringen!

Messe dich fair und verfeinere deine Strategien

Um ein faireres Wettbewerbsumfeld zu schaffen! Nur strategische Entscheidungen können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Spielen Sie einfach, um zu gewinnen!

Der globale Kampf beginnt jetzt

Era of Conquest bekommt Mitte Juli einen Early-Access-Test! Herren der Welt, kommt und beginnt eure Eroberungsreise!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844621/Era_of_Conquest_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844620/Era_of_Conquest_2.jpg

Original-Content von: Era of Conquest, übermittelt durch news aktuell