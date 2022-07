Sichuan Provincial People's Government

Internationales Batterie-Event in Yibin widmet sich der kohlenstoffarmen Zukunft

Yibin, China (ots/PRNewswire)

Vom 21. bis 23. Juli fand in Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan eine internationale Veranstaltung der Energiebatterieindustrie statt, um nach besseren Wegen für die Entwicklung der Energiebatterieindustrie zu suchen und dabei zu helfen, die Ziele der Kohlenstoffspitze und der Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Die 2022 World EV & ES Battery Conference, die von der Volksregierung der Provinz Sichuan und dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gesponsert wird, soll die weltweit erste Veranstaltung der Energiebatteriebranche sein, die in China stattfindet.

An der Veranstaltung nahmen Regierungsvertreter, Spitzenwissenschaftler und Führungskräfte aus der Industrie von Batterieherstellern wie Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) und BTR (Jiangsu) New Material Technology Ltd sowie Elektrofahrzeugherstellern wie BYD und Nio teil.

Es wurden nicht nur die neuesten Errungenschaften im Bereich der hochmodernen Batterietechnologie und des umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Reisens vorgestellt, sondern auch Diskussionen über wichtige Themen in der Batterieindustrie geführt.

Branchenvertreter von der China Battery Industry Association, Panasonic Holdings, CATL, BYD und anderen Institutionen und Unternehmen unterzeichneten gemeinsam die „2022 World EV & ES Battery Conference (Yibin) Declaration" und versprachen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, die umweltfreundliche Entwicklung zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zwischen den Branchen zu intensivieren, den internationalen Austausch zu stärken und zum Aufbau einer saubereren und schöneren Welt und einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beizutragen.

Auf der Konferenz wurden auch ein Bericht über die Entwicklung der Industrie und ein Index für die Entwicklung der Industrie veröffentlicht, die als nützliche Referenz für die Entwicklung der Energiebatterieindustrie dienen.

Auf der Konferenz wurden Vereinbarungen über insgesamt 48 Projekte in den Bereichen Energiebatterien und neue Energiefahrzeuge mit einem Investitionsvolumen von 96,2 Mrd. Yuan (14,2 Mrd. USD) unterzeichnet. Es wird erwartet, dass diese Projekte die Entwicklung der Industrie in Yibin, der Gastgeberstadt der Konferenz, weiter vorantreiben werden.

Als aufstrebende „Stadt der Energiebatterien" hat Yibin eine vollständige Industriekette für Energiebatterien entwickelt. CATL, ein weltweit führender Anbieter von Batterien für Elektrofahrzeuge, hat 64 Milliarden Yuan in Yibin investiert und dort die weltweit größte Produktionsstätte für Batterien mit einer Jahresproduktion von 235 Gigawattstunden errichtet.

Ouyang Minggao, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte, dass sich die chinesische Energiebatterieindustrie in den Westen verlagern wird, insbesondere nach Sichuan, und dass Yibin „eine globale Produktionsbasis für Energiebatterien sein wird."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865515/Institutions_enterprises_jointly_sign__2022_World_EV___ES_Battery.jpg

Original-Content von: Sichuan Provincial People's Government, übermittelt durch news aktuell