DAS NEUE GESICHT DER FLOWERBOMB-KAMPAGNE VON VIKTOR&ROLF: EMILY RATAJKOWSKI

Viktor&Rolf gibt es offiziell bekannt: Die Amerikanerin Emily Ratajkowski, New York Times-Bestsellerautorin, Schauspielerin, Aktivistin, Unter­nehmerin und Top Model, ist das Gesicht der neuen FLOWERBOMB-Kampagne, die weltweit am 20. Januar 2023 startet.

Ratajkowski ist bekannt als besonders moderne und facettenreiche Ikone des Feminismus: Sie stellt gängige Klischees in Frage, um neue Freiräume zur Selbstbestimmung zu schaffen und zu definieren, was es bedeutet, gänzlich und wunderbar weiblich zu sein. Ihr Debüt-Essayband "My Body" wurde von Metropolitan Books publiziert; ihr Essay im New York Magazine mit dem Titel "Buying Myself Back" – 2020 die meistgelesene Story des Jahres – setzte international eine breite Diskussion über Urheber- und Bildrechte in Gang.

Ratajkowski ist eng verbunden mit einer engagierten Generation von sich als bewusst weiblich definierenden Frauen. Sie ist selbst eine starke Persönlichkeit, die das Empowerment der Frauen fördert und ihre eigene Bekanntheit nutzt, um das Verständnis für eine neue Definition von Feminität zu fördern. Mutig und authentisch steht sie zu ihrer einzigartigen Weiblichkeit, Sexualität und Sinnlichkeit; sie lenkt den männlichen Blick um, damit er Frauen neu sieht und interpretiert.

FLOWERBOMB feierte vor 18 Jahren Premiere; seit 2005 hält sich der Bestseller in den Top 10 der amerikanischen und den Top 15 der britischen Damen­düfte. FLOWERBOMB hat die Parfümwelt im Alleingang auf den Kopf gestellt: Der Duft setzte den Standard für florale Gourmand-Düfte und läutete ein neues Kapitel in der Welt femininer Parfums ein.

„Das meiste von dem, was für Weiblichkeit steht, wirkt ausgesprochen zart. Mir gefällt, dass es bei FLOWERBOMB sowohl um Weiblichkeit als auch um Stärke geht."

- Emily Ratajkowski, Model, Autorin und Aktivistin

„Wir bewundern Emily Ratajkowski schon lange und freuen uns, sie in der Viktor&Rolf-Familie willkommen zu heißen. Wie ihre Arbeit eindeutig zeigt, ist Emily ein unglaublich vielseitiges Talent. Ihr breites Spektrum an Fähigkeiten und Talenten macht sie zur idealen Verkörperung von FLOWERBOMB."

- Viktor Horsting & Rolf Snoeren, Gründer und kreative Köpfe von Viktor&Rolf

„Als Autorin, Aktivistin, Schauspielerin und Unternehmerin bricht Emily Ratajkowski mit dem herkömmlichen Model-Image, um alle Facetten ihres Wesens zum Ausdruck zu bringen. Sie verkörpert eine neue Art von Weiblichkeit, die Sensibilität mit Stärke verbindet und damit den Spirit von FLOWERBOMB perfekt zum Ausdruck bringt."

- Sandrine Groslier, Global President L'Oréal Luxe Fragrance Brands

Bei ihrer ersten Zusammenarbeit mit der Marke tritt Ratajkowski im Kampagnen-Video für FLOWERBOMB auf. Regie führten dabei die Filmemacher von Torso Solutions; die kunstvoll inszenierten Visuals stammen vom Fotografen-Duo Inez & Vinoodh. Ratajkowski erkundet im Video die außergewöhnliche Kraft der Verwand­lung und treibt sie bis zum Äußersten: Die Geschichte ihrer Metamorphose gipfelt in einer überwältigenden Explosion von Blumen und dem Aufruf „Unleash your FemPower!".

