SONIVIE

SoniVie nimmt 60 Mio. USD in Serie-C-Finanzierungsrunde ein und ernennt neue Vorstandsmitglieder

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Die von den neuen Investoren und dem derzeitigen Aktionär bereitgestellten Mittel werden zur Unterstützung des klinischen und behördlichen Weges des Unternehmens bis ins Vorfeld der Marktzulassung seiner TIVUS™-Technologie zur Bluthochdruckbehandlung verwendet

SoniVie Ltd. („SoniVie" oder das „Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das eine unternehmenseigene Lösung zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 60 Millionen USD bekannt gegeben. Die Finanzierung wurde von Andera Partners mit Beteiligung von Supernova Invest und Omega Funds geleitet. Der derzeitige SoniVie-Aktionär TechWald nahm ebenfalls teil.

Im Zuge der Finanzierung ernannte das Unternehmen zwei renommierte Medizintechnik-Experten, Raymond W. Cohen und Zeev Zehavi, als unabhängige Direktoren in seinen Verwaltungsrat.

SoniVie hat eine ultraschallbasierte Denervierungstechnologie entwickelt, die in verschiedenen therapeutischen Bereichen zum Einsatz kommt. TIVUS™ („Therapeutic Intra-Vascular Ultrasound System") verwendet nicht fokussierte Hochfrequenz-Ultraschallenergie zur Ablation von Nerven in der Nierenarterie, um den Blutdruck zu senken. Dieses minimal-invasive Untersuchungsverfahren kann zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, die an Bluthochdruck leiden. Bluthochdruck betrifft Millionen von Menschen weltweit und erhöht das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen erheblich.

Die Mittel aus der Finanzierung von SoniVie sollen dazu verwendet werden, klinische und regulatorische Meilensteine zu erreichen und das Nierenarterien-Denervierungsprogramm TIVUS™ zu unterstützen.

Nach dieser Finanzierung wird der Verwaltungsrat des Unternehmens von Zvika Slovin geleitet und setzt sich aus von Andera Partners (Raphaël Wisniewski), Omega Funds (Claudio Nessi), Supernova Invest (Rémi Spagnol) und der TechWald Holding (Alessandro Piga) ernannten Verwaltungsratsmitgliedern, dem CEO von SoniVie, Tomaso Zambelli, und den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern Raymond W. Cohen (CEO von Axonics) und Zeev Zehavi (ehemaliger Geschäftsführer von JJDC) zusammen.

„Wir freuen uns sehr, dass diese Finanzierungsrunde mit einem so durchschlagenden Erfolg abgeschlossen wurde", erklärte Tomaso Zambelli, CEO von SoniVie Ltd. „Die neuen Investoren und der Vorstand bringen umfangreiche Erfahrungen im Bereich der renalen Denervation bei Bluthochdruck in das Unternehmen ein."

Raphaël Wisniewski von Andera Partners kommentierte: „SoniVie TIVUS™ hat das Potenzial, Patienten und Ärzten ein sicheres, effizientes und benutzerfreundliches Gerät zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns sehr, dieses talentierte Führungsteam gemeinsam mit unseren Konsortialpartnern und unseren neuen Vorstandsmitgliedern zu unterstützen."

Informationen zu SoniVie

SoniVie ist ein Medizintechnikunternehmen, das TIVUS™ entwickelt, die einzige Ultraschall-Denervierungsplattform mit aktiven Entwicklungsprogrammen in drei Therapiebereichen: Denervierung der Lungenarterien bei pulmonaler Hypertonie, Denervierung der Nierenarterien bei resistenter Hypertonie und Denervierung der Lungen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung mit chronischer Bronchitis. Diese Krankheiten betreffen Millionen von Patienten in den Vereinigten Staaten und in Europa. SoniVie ist in Israel, den USA und Europa tätig.

www.sonivie.com

Informationen zu Andera Partners

Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Investitionen in private Unternehmen in Frankreich und auf internationaler Ebene. Das Unternehmen verwaltet über 3,7 Milliarden EUR an Investitionen in den Bereichen Biowissenschaften (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), unfinanzierte Transaktionen (Andera Acto) und ökologischer Wandel (Andera Infra).

Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und ihren Führungskräften zur Seite zu stehen, um sie bei einem erfolgreichen und nachhaltigen Wachstum zu unterstützen. Die Qualität der Leistung, die wir unseren Anlegern bieten, beruht auf einer tragfähigen Partnerschaft zwischen den Unternehmern in unseren Portfoliounternehmen und unseren Teams, die auf gemeinsamen Werten beruht. Leistung durch kollektives Engagement gemäß seinem Motto „The Power of And" macht das Wesen von Andera Partners aus.

Andera Partners mit Sitz in Paris und Büros in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter – insgesamt fast 100 Fachleute, davon 60 Investmentexperten. Das Unternehmen ist als Partnerschaftsgesellschaft strukturiert und wird von einem Gremium aus 12 Partnern geleitet. Die verantwortungsbewusste und engagierte Verwaltungsgesellschaft geht regelmäßig Kooperationen mit Einrichtungen des gemeinnützigen Sektors ein und ergreift konkrete Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel.

www.anderapartners.com

Informationen zu Supernova Invest

Supernova Invest ist die führende Deep-Tech-Venture-Capital-Firma in Frankreich und verwaltet über 400 Mio. EUR an Vermögenswerten. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 70 Start-up-Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die bahnbrechende Technologien in vier wandlungsorientierten Sektoren nutzen: Gesundheit, Energie und Umwelt, Industrie 4.0 und digitale Technologie.

Seit 20 Jahren stellt Supernova Invest langfristiges Kapital, betriebliche Erfahrung und strategische Unterstützung zur Verfügung, um das nachhaltige Wachstum der Deep-Tech- und industriellen Spitzenreiter von morgen während des gesamten Risikokapital-Lebenszyklus zu unterstützen: Seed-, Früh-, Spät- und Wachstumsphase. Supernova Invest versammelt außerdem die gesamte Deep-Tech-Wertschöpfungskette zur Unterstützung der Portfoliounternehmen: Industrieunternehmen, Unternehmen, Forschungszentren und Co-Investoren.

Supernova Invest wird vom größten Vermögensverwalter Europas, Amundi, und von der innovativsten öffentlichen Forschungseinrichtung Europas (CEA) unterstützt.

supernovainvest.com

Informationen zu Omega Funds

Omega Funds wurde 2004 gegründet und ist ein führendes internationales Risikokapitalunternehmen, das Life-Science-Unternehmen gründet, die sich mit den dringendsten medizinischen Bedürfnissen unserer Welt befassen, und in diese investiert.

Omega konzentriert sich auf die Ermittlung und Unterstützung von Unternehmen in Bezug auf Wendepunkte im gesamten Innovationsprozess, von der Unternehmensgründung bis hin zu klinischen Meilensteinen und der Marktreife.

Die Portfoliounternehmen der Omega-Fonds haben 48 Produkte in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie etwa Onkologie, seltene Krankheiten und Präzisionsmedizin auf den Markt gebracht.

www.omegafunds.com

Informationen zu TechWald

TechWald, eine Gruppe operativer Holdinggesellschaften, die der TechWald Holding S.p.A. angegliedert ist, sucht und unterstützt Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in der Früh- und Entwicklungsphase, die sich der Innovation im Gesundheitswesen verschrieben haben.

TechWald und sein internationales Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Gesundheitswesen legen ihren strategischen Schwerpunkt auf die MedTech-Branche und beabsichtigen, die Entwicklung und den Zugang zum Gesundheitsmarkt von Technologien und Lösungen zu unterstützen, die einen relevanten und nachhaltigen klinischen Nutzen und Wert für Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme bieten und die Aktionäre mit einem fairen und ethischen Gewinn belohnen.

Im Laufe des letzten Jahres war TechWald als Hauptaktionär von SoniVie tätig und hat das Unternehmen während der Einleitung der IDE-genehmigten Pilotstudie und des Abschlusses der Serie-C-Finanzierung finanziell und verwaltungstechnisch unterstützt.

www.techwald.com

PR-Kontakt:

Tomaso Zambelli

CEO, Sonivie

tomaso@sonivie.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sonivie-nimmt-60-mio-usd-in-serie-c-finanzierungsrunde-ein-und-ernennt-neue-vorstandsmitglieder-301717590.html

Original-Content von: SONIVIE, übermittelt durch news aktuell