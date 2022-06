Menschenopfer: 27 menschliche Knochen in Gyeongju Wolseong entdeckt

Gyeongju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage (GNRICH) gab am 15. Juni bekannt, dass nach Beginn der Ausgrabungsarbeiten in Silla Wolseong in Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur Yonhap eine Reihe von Artikeln mit dem Titel „Wiederentdeckung von Silla" ...

mehr